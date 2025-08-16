Melania Trump, żona prezydenta USA Donalda Trumpa, napisała do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina list, w którym poruszyła sytuację ukraińskich dzieci, nielegalnie uprowadzonych do Rosji - przekazała agencja Reutera, powołując się na dwóch urzędników Białego Domu.
Zakończony szczyt na Alasce
Po trwającym około 2,5 godziny spotkaniu w bazie lotniczej w Anchorage na Alasce Donald Trump i Władimir Putin wygłosili krótkie oświadczenia, lecz nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Nie padła zapowiedź zawieszenia broni, a prezydent USA przyznał, że nie zawarto w tej kwestii porozumienia. Ocenił jednak, że osiągnięto wielkie postępy i powiadomił, że prawdopodobnie wkrótce znów spotka się z Putinem.
List od Melanii Trump do Putina
Jak powiadomili informatorzy agencji, list ten został wręczony osobiście Putinowi przez Trumpa podczas ich piątkowych rozmów na Alasce. Melania Trump nie uczestniczyła w spotkaniu.
Urzędnicy nie ujawnili treści listu. Przekazali jedynie, że żona amerykańskiego prezydenta wspomniała w nim o dzieciach, które zostały porwane w wyniku inwazji Kremla na Ukrainę.
Reuters podkreśla, że o istnieniu listu nie informowano wcześniej.
Porwania ukraińskich dzieci
Według władz w Kijowie, od lutego 2022 r., czyli początku pełnowymiarowej agresji, Rosjanie wywieźli z okupowanych terenów Ukrainy około 20 tys. dzieci. Na nielegalne deportacje narażone są w szczególności dzieci pozbawione opieki, m.in. wskutek przymusowego oddzielenia od bliskich lub ich śmierci.
W Rosji osoby te poddawane są rusyfikacji. Zabrania się im mówienia po ukraińsku i indoktrynuje treściami o charakterze propagandowym. Starsze dzieci wysyła się także na szkolenia wojskowe.
Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 r. nakazu aresztowania przywódcy Rosji Władimira Putina.
