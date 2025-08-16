„Następnym razem w Moskwie” - zwrócił się Władimir Putin - po angielsku - do Donalda Trumpa na zakończenie ich wspólnej konferencji prasowej na zakończenie szczytu na Alasce. „Och, to ciekawe. Mogę za to oberwać, ale być może widzę możliwość tego w przyszłości” - odparł prezydent USA.
Następnym razem w Moskwie?
Prezydent USA stwierdził, że podczas rozmowy na Alasce poczynione zostały wielkie postępy i zapowiedział, iż prawdopodobnie zobaczy się z Putinem ponownie już wkrótce.
Następnym razem w Moskwie
— odparł nagle po angielsku Putin, zaskakując Trumpa.
Och, to ciekawe. Mogę za to oberwać, ale być może widzę możliwość tego w przyszłości
— odparł prezydent USA.
Dziękuję bardzo, Władimir. I dziękuję wam wszystkim
— dodał Trump, kończąc konferencję prasową bez pytań od mediów.
Czyżby wrzesień?
Już w wywiadzie dla Fox News prezydent USA zapowiedział, że teraz przywódcy Rosji i Ukrainy mają się spotkać i dodał, że obaj chcą, by na spotkaniu był także on sam.
Stwierdził, że do spotkania może dojść dość szybko, nie zaprzeczając dziennikarzowi, gdy ten zasugerował wrzesień.
