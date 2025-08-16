Wideo

Putin nagle zwrócił się do Trumpa po angielsku: "Następnym razem w Moskwie". Prezydent USA zaskoczony: "Mogę za to oberwać"

Sprawdź Donald Trump i Władimir Putin w Anchorage / autor: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
Donald Trump i Władimir Putin w Anchorage / autor: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Następnym razem w Moskwie” - zwrócił się Władimir Putin - po angielsku - do Donalda Trumpa na zakończenie ich wspólnej konferencji prasowej na zakończenie szczytu na Alasce. „Och, to ciekawe. Mogę za to oberwać, ale być może widzę możliwość tego w przyszłości” - odparł prezydent USA.

Następnym razem w Moskwie?

Prezydent USA stwierdził, że podczas rozmowy na Alasce poczynione zostały wielkie postępy i zapowiedział, iż prawdopodobnie zobaczy się z Putinem ponownie już wkrótce.

Następnym razem w Moskwie

— odparł nagle po angielsku Putin, zaskakując Trumpa.

Och, to ciekawe. Mogę za to oberwać, ale być może widzę możliwość tego w przyszłości

— odparł prezydent USA.

Dziękuję bardzo, Władimir. I dziękuję wam wszystkim

— dodał Trump, kończąc konferencję prasową bez pytań od mediów.

Czyżby wrzesień?

Już w wywiadzie dla Fox News prezydent USA zapowiedział, że teraz przywódcy Rosji i Ukrainy mają się spotkać i dodał, że obaj chcą, by na spotkaniu był także on sam.

Stwierdził, że do spotkania może dojść dość szybko, nie zaprzeczając dziennikarzowi, gdy ten zasugerował wrzesień.

