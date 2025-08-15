Trwa 1270. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Sobota, 16 sierpnia 2025 r.
10:49. CNN: Putin kupił więcej czasu dla rosyjskiej armii, posuwającej się naprzód na Ukrainie
Władimir Putin odniósł na Alasce dwa zwycięstwa, a jedno z nich to czas, który zapewnił swoim wojskom na kontynuowanie natarcia na froncie na Ukrainie - oceniła amerykańska stacja CNN w sobotnim komentarzu po rozmowach Putina z Donaldem Trumpem.
Prezydent Trump wyglądał na zdenerwowanego i zmęczonego. Być może dlatego, że Putin wydawał się nieugięty, gdy wciąż powtarzał o „pierwotnych przyczynach” wojny - oceniła CNN.
Telewizja zauważyła, że Putin osiągnął w piątek dwa zwycięstwa. Po pierwsze, został w USA przywitany z pompą, co stanowi „niezwykłą formę rehabilitacji (przywódcy) oskarżanego o zbrodnie wojenne”.
10:11. Ukraiński ekspert: Trump na Alasce wystąpił w roli „biznesiarza”
Amerykańsko-rosyjskie spotkanie na Alasce znów pokazało, że prezydent USA Donald Trump nie ma żadnego planu zakończenia wojny w Ukrainie; wystąpił tam jako „biznesiarz”, podczas gdy przywódca Rosji Władimir Putin czuł się gospodarzem – ocenił Jewhen Mahda, dyrektor kijowskiego Instytutu Polityki Światowej.
Wczoraj prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w bazie lotniczej w Anchorage na Alasce. Po trwającym około 2,5 godziny spotkaniu obaj przywódcy wygłosili krótkie oświadczenia, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Nie padła zapowiedź zawieszenia broni, a Trump przyznał, że nie zawarto porozumienia.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa (można ocenić), że Putin znowu forsował tam tezę, że Ukraina jest przeszkodą na drodze do dobrych stosunków gospodarczych między USA a Rosją. A kiedy słyszymy, jak Trump mówi, że Zełenski powinien pomyśleć nad jakąś umową, to tylko potwierdza to moje przypuszczenia
— powiedział Mahda w rozmowie z PAP.
Zaznaczył, że spotkanie wyglądało tak, jak gdyby odbywało się nie w Anchorage, lecz w rosyjskim Magadanie, ponieważ Putin czuł się jego „pełnym gospodarzem”.
Trump zachowywał się jak „biznesiarz” (ukr. „biznesiuk”), a nie jak polityk. I to jest problem, bo Putin zachowuje się, jak przedstawiciel służb specjalnych, który świadome zarządza emocjami. On publicznie powtarzał tezę, że gdyby Trump był prezydentem w momencie wybuchu wojny na pełną skalę, tego konfliktu by nie było. Wydaje mi się, że Putin czuł się bardziej pewnie niż Trump
— wyjaśnił analityk.
Szczególnie niepokojące – według Mahdy – jest to, że po zakończeniu spotkania w Anchorage prezydent USA mówił w wywiadzie dla telewizji Fox News o możliwych zmianach terytorialnych w Ukrainie.
Oczywiście Ukraina się na to nie zgodzi. Ale fakt, że taki wątek w ogóle padł, jest bardzo znamienny. Trump nie ma elementarnego zrozumienia dla prawa międzynarodowego i jego wartości, dlatego nie dziwi mnie sam fakt rozmowy o zmianach granic. Dziwi mnie natomiast to, że w świecie zachodnim, zwłaszcza w Partii Republikańskiej, nie ma ludzi, którzy potrafiliby mu powiedzieć: „Donald, robisz coś nie tak”
— zaznaczył ekspert.
Mahda dodał, że Trump swoją narracją w praktyce legitymizuje stanowisko Rosji.
On przedstawia siebie jako arbitra pokoju, podczas gdy w rzeczywistości każda jego sugestia o zmianach granic przesuwa akcenty w stronę Kremla, a nie Ukrainy
— ocenił rozmówca PAP.
Politolog zwrócił także uwagę na kontekst militarny. Podkreślił, że w ostatnich dniach Rosja kontynuuje ataki rakietowe na ukraińskie miasta i infrastrukturę cywilną.
To dowód, że Putin nie jest zainteresowany rozejmem, lecz eskalacją konfliktu. Ukraińcy muszą przygotować się na kolejne naloty rakietowe i dronowe
— przewiduje ekspert.
Zdaniem szefa Instytutu Polityki Światowej, Ukraina nie może liczyć na zewnętrzne „cudowne rozwiązania” i powinna wzmacniać się samodzielnie.
Ukraina musi umacniać się od wewnątrz. Władze powinny prowadzić uczciwy dialog z obywatelami i mówić wprost: drodzy przyjaciele, chcecie czy nie, wojna potrwa jeszcze długo. Będzie trudno, pojawią się nowe problemy, ale przejdziemy przez to razem z wami. Niestety, tego u nas nie widać
— ocenił Mahda w rozmowie z PAP.Z Kijowa Jarosław Junko.
09:01. Szef MSZ: brawo dla Trumpa i Putina, świat stał się bezpieczniejszy
Świat jest bezpieczniejszym miejscem, gdy istnieje dialog USA–Rosja na najwyższym szczeblu; brawo dla obu prezydentów za ten szczyt - napisał w sobotę na platformie X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, komentując piątkowe spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce.
Dzisiaj po raz kolejny potwierdzono: wojna na Ukrainie nie zostanie rozstrzygnięta na polu walki, ale przy stole negocjacyjnym. Pokój można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje, dialog i utrzymanie otwartych kanałów dyplomatycznych
— napisał Szijjarto.
Węgry opowiadają się za tym od 3,5 roku, w przeciwieństwie do Brukseli i prowojennych polityków europejskich
— dodał minister spraw zagranicznych.
08:40. Rosyjskie media: USA ostatecznie porzuciły ideę „strategicznej porażki” i „izolacji” Rosji
Po stronie amerykańskiej ostatecznie porzucono ideę „strategicznej porażki” i „izolacji” Rosji – ocenił rosyjski dziennik „Kommiersant” po szczycie Trump-Putin na Alasce. Zdaniem rosyjskich mediów międzynarodowa izolacja Rosji została wreszcie przełamana, a groźba dalszych sankcji - zażegnana.
08:16. Reuters: list Melanii Trump do Putina w sprawie ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji
Melania Trump, żona prezydenta USA Donalda Trumpa, napisała do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina list, w którym poruszyła sytuację ukraińskich dzieci, nielegalnie uprowadzonych do Rosji - przekazała agencja Reutera, powołując się na dwóch urzędników Białego Domu.
08:00. Rosyjski ambasador w USA: spotkanie Trump-Putin nie przyniosło większych przełomów
Ambasador Rosji w Waszyngtonie Aleksander Darczijew powiedział, że spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem „nie przyniosło żadnych poważnych przełomów” – podał brytyjski dziennik „Times”, powołując się na rosyjskie media.
Próbujemy, pracujemy. Jak dotąd nie było żadnych poważnych przełomów i najwyraźniej nie może ich być
— skomentował spotkanie przywódców w Alasce rosyjski dyplomata.
07:40. „New York Times”: Putin zdjął z siebie piętno pariasa, a w zamian nie dał nic
Przywódca Rosji Władimir Putin osiągnął swój cel podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ponieważ zdjął z siebie piętno pariasa i wrócił do grona polityków, z którymi rozmawia Zachód - ocenił amerykański dziennik „New York Times”.
Nie spotkały go żadne konsekwencje, przed którymi wcześniej ostrzegał Trump - zauważyła nowojorska gazeta.
Największym sukcesem Putina było przywrócenie mu statusu partnera w rozmowach na najwyższym szczeblu, bez konieczności składania jakichkolwiek ustępstw - podkreślił „NYT” w komentarzu po piątkowym szczycie Trumpa z Putinem w Anchorage na Alasce.
07:36. Putin do Trumpa: „Następnym razem w Moskwie”
„Następnym razem w Moskwie” - zwrócił się Władimir Putin - po angielsku - do Donalda Trumpa na zakończenie ich wspólnej konferencji prasowej na zakończenie szczytu na Alasce. „Och, to ciekawe. Mogę za to oberwać, ale być może widzę możliwość tego w przyszłości” - odparł prezydent USA.
07:02. Trump w Fox News: „Nie muszę teraz myśleć o sankcjach”. Jaką radę ma dla prezydenta Ukrainy?
Prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla Fox News, że po spotkaniu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem nie musi myśleć o nakładaniu dodatkowych sankcji, przynajmniej przez 2-3 tygodnie. Dodał, że zarówno Putin, jak i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chcą jego obecności w ich spotkaniu.
Donald Trump został zapytany przez dziennikarza również o to, jaka jest jego rada, po tym szczycie na Alasce.
Zawrzyj umowę
— odparł prezydent USA krótko.
06:45. Zakończono szczyt Trump-Putin! „Zadzwonię do Zełenskiego”. PODSUMOWANIE
Prezydent USA Donald Trump i przywódca Rosji Władimir Putin powiedzieli, że odbyli konstruktywną rozmowę i zgodzili się w szeregu kwestii, lecz nie ujawnili żadnych szczegółów po nagle zakończonych rozmowach na Alasce. Trump zapowiedział telefon do prezydenta Ukrainy i kolejne spotkanie z Putinem, ale nie odpowiedział na pytania prasy.
Mam nadzieję, że nasze uzgodnienia otworzą drogę do pokoju
— powiedział Putin, który jako pierwszy wygłosił swoje oświadczenie. Wyraził nadzieję, że porozumienie z Trumpem nie tylko pozwoli na rozwiązanie „kwestii ukraińskiej”, lecz również do odnowienia więzi biznesowych z USA.
Trump powiedział z kolei, że „było wiele, wiele punktów”, co do których zgodził się z Putinem, lecz przyznał, że zostało jeszcze kilka dużych problemów, które „nie do końca” zostały rozstrzygnięte, choć poczyniono w nich pewne postępy.
Nie ma więc porozumienia, dopóki wszystko nie będzie uzgodnione. Za chwilę zadzwonię do NATO, zadzwonię do różnych osób, które uważam za odpowiednie, a najpierw zadzwonię do prezydenta Zełenskiego i opowiem mu o dzisiejszym spotkaniu. Ostatecznie to oni muszą się zgodzić
— mówił Trump. Zapewnił jednak, że on i Putin zamierzają „uchronić 5,6,7 tysięcy osób tygodniowo przed śmiercią” i że Putinowi zależy na tym w równym stopniu, co jemu.
06:35. „WSJ”: Putin nie poszedł na żadne ustępstwa na spotkaniu z Trumpem
Spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem było dla przywódcy Rosji Władimira Putina okazją do zrobienia sobie zdjęć; sam rosyjski lider nie poszedł jednak na żadne ewidentne ustępstwa - napisał wieczorem w artykule redakcyjnym „Wall Street Journal”.
06:00. Kreml: rozmowa z Trumpem bardzo pozytywna
Rozmowa była bardzo pozytywna i mówili o tym obaj liderzy - oświadczył po zakończeniu szczytu na Alasce rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Pieskow dodał, że „rozmowa ta pozwala dalej śmiało wspólnie kroczyć ścieżką poszukiwania wariantów uregulowania” konfliktu - napisała agencja Interfax.
Pytany o to, dlaczego dziennikarze nie mogli zadawać pytań liderom, rzecznik Kremla odpowiedział, że ich wystąpienia były wyczerpujące.
05:20. Sky News: ambasadorzy krajów UE będą w sobotę rozmawiać o szczycie Trump-Putin
Ambasadorzy krajów Unii Europejskiej będą rozmawiać w sobotę o godz. 8:30 czasu brytyjskiego (godz. 9:30 czasu polskiego) o spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce – podała telewizja Sky News, powołując się na źródło unijne.
Brytyjska stacja ustaliła także, że przywódcy europejskich państw i prezydent Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie spotkają się wirtualnie tego samego dnia, ale o późniejszej porze.
Oczekuje się, że zgodnie z zapowiedziami, Trump przeprowadzi w sobotę rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem oraz innymi europejskimi przywódcami.
04:12. Media o szczycie Trump - Putin: nie ma porozumienia o zawieszeniu broni na Ukrainie
Nie ma porozumienia w sprawie Ukrainy, ani słowa o zawieszeniu broni, mowa jest tylko o postępie - tak we włoskich mediach podsumowano piątkowe spotkanie prezydentów USA Donalda Trumpa i Rosji Władimira Putina na Alasce. Szczyt został nazwany „partią szachów między carem a magnatem”.
03:48. Brytyjskie media: jesteśmy daleko od zawieszenia broni w Ukrainie
Brak wzmianki o zawieszeniu broni w Ukrainie, podczas konferencji prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina, wskazuje, że jesteśmy daleko od niego – oceniła stacja Sky News. Dziennik „Times” zauważył, że wystąpienie polityków przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi.
03:00. Były doradca Trumpa krytycznie: prezydent USA nie przegrał, ale Putin wygrał
Donald Trump nie przegrał, ale Władimir Putin wyraźnie wygrał - ocenił po spotkaniu przywódców USA i Rosji na Alasce były doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton, cytowany przez stację CNN.
Trump nie dostał niczego, poza dalszymi spotkaniami
— ocenił Bolton, który był doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA w latach 2018-2019, w czasie pierwszej kadencji Trumpa, a obecnie krytykuje politykę prezydenta.
Jego zdaniem przywrócenie relacji z Trumpem było „kluczowym celem” Putina.
(Putin) uniknął sankcji. Nie stoi w obliczu zawieszenia broni na Ukrainie). Kolejnego spotkania nie ustalono. (Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi) Zełenskiemu nie powiedziano tego wszystkiego przed tą konferencją prasową. Do końca wciąż daleko, a powiedziałbym, że Putin osiągnął większość tego, co chciał. Trump osiągnął bardzo niewiele
— ocenił Bolton.
02:30. Putin i Trump odlecieli z Anchorage
Władimir Putin i Donald Trump odlecieli swoimi samolotami z lotniska bazy Elmendorf-Richardson na Alasce po zakończonym spotkaniu.
Putin udał się do swojego samolotu tuż przed 16 czasu lokalnego, po trwającym niecałe pięć godzin szczycie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiadał 6-7 godzinne rozmowy. Trump wsiadł na pokład Air Force One ok. 20 minut później.
00:46. Dmitrijew: Rozmowy poszły znakomicie
„Znakomicie, wszystko znakomicie” - powiedział doradca Putina Kiriłł Dmitrijew w sali, gdzie wkrótce rozpocznie się konferencja prasowa, cytowany przez agencję Interfaks.
Doradca Putina siedzi w pierwszym rzędzie obok m.in. ministra obrony Andrieja Biełousowa i ministra finansów Antona Siłuanowa, którzy mieli wziąć udział w rozszerzonym spotkaniu delegacji przy lunchu.
00:25. Zakończyło się spotkanie Trump-Putin!
W Anchorage zakończyło się spotkanie przywódców USA Donalda Trumpa i Rosji Władimira Putina oraz ich doradców.
00:05. Trwa spotkanie prezydentów USA i Rosji
Trwa spotkanie prezydentów USA i Rosji. Donald Trump i Władimir Putin spotkali się na terenie bazy wojskowej Elmendorf-Richardson na Alasce.
Obaj przywódcy usiedli na tle z napisem „Pursuing peace” (Dążąc do pokoju), lecz wbrew zwyczajowi nie wygłosili żadnych wstępnych oświadczeń ani nie odpowiedzieli na pytania wykrzykiwane przez dziennikarzy.
W pierwszym spotkaniu w bazie Elmendorf-Richardson na Alasce przywódcom towarzyszą sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i doradca Putina ds. międzynarodowych Jurij Uszakow. Obecni są też tłumacze.
00:02. Zełenski: Rosjanie nie zdołali zająć Dobropilla
Wojska Kremla nie potrafiły zająć miasta Dobropilla w obwodzie donieckim, gdzie planowały wkroczyć, by pokazać swą siłę przed spotkaniem USA-Rosja na Alasce. Finałem tych prób jest likwidacja przeciwnika – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Ukraińscy żołnierze oczyszczają z okupanta pozycje w rejonie Dobropilla i to jest bardzo ważne. Mamy wyniki. Rosjanie zamierzali pokazać swoją siłę przed rozmowami na Alasce, jednak kończy się to likwidacją okupanta
— powiedział nagraniu wideo w piątek wieczorem.
Agencja Interfax-Ukraina przypomniała, że we wtorek 12 sierpnia Zełenski poinformował, że najtrudniejsza sytuacja na froncie panuje w rejonie Kramatorsk–Dobropilla, gdzie Rosjanie posunęli się o około 10 km naprzód. Celem tego natarcia – jak zaznaczył – jest stworzenie do 15 sierpnia określonej przestrzeni informacyjnej, sugerującej, że Rosja czyni postępy w wojnie przeciwko Ukrainie.
Zwracając się do rodaków w nagraniu, które opublikował m.in. w komunikatorze Telegram, Zełenski zwrócił uwagę, że przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina na Alasce, Kreml nie ustaje w atakach na jego kraj. W piątek Rosjanie zaatakowali m.in. rejon miasta Dniepr i Sumy. Jedna osoba zginęła, jeszcze jedna została ranna.
Wojna trwa, ponieważ nie ma nie tylko rozkazu, ale i nie ma sygnałów, świadczących o przygotowaniach Moskwy do zakończenia tej wojny. Oni zabijają w dniu negocjacji. To mówi wszystko
— powiedział.
Ukraiński prezydent przypuścił, że sobota, po rozmowach Trumpa z Putinem, będzie trudnym dniem.
Rozmawiałem dziś z prezydentem Francji (Emmanuelem) Macronem. Ekipy także są w kontakcie. Różnica czasu z Alaską to 11 godzin. Dlatego dzień jutrzejszy zacznie się dla wszystkich w Europie bardzo wcześnie. Przygotowujemy się do odpowiednich rozmów. Rosja powinna zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła i ciągnęła latami
— podkreślił Zełenski.
00:01. Bloomberg: rafineria w Wołgogradzie po ataku dronów wstrzymała pobór ropy
Rafineria Łukoilu w Wołgogradzie wstrzymała pobór ropy po jednym z ostatnich ataków ukraińskich dronów - przekazała w piątek agencja Bloomberg, powołując się na informacje osoby zaznajomionej ze sprawą.
Spadające odłamki bezzałogowego statku powietrznego doprowadziły w czwartek do pożaru i wycieków produktów naftowych w rafinerii należącej do 10 największych w Rosji. Ugaszenie pożaru zajęło około 19 godzin, jak podała administracja regionalna.
Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną w ciągu ostatniego tygodnia.
Rafineria w Wołgogradzie, która była kilkakrotnie atakowana na początku tego roku, może przerabiać do 300 tys. baryłek ropy dziennie.
Portal Moscow Times zwrócił uwagę, że w ciągu dwóch ostatnich tygodni ukraińskie ataki dotknęły co najmniej siedmiu rafinerii. W rezultacie wstrzymano prace w ostrzelanych rafineriach w Saratowie, w Nowokujbyszewsku i Riazaniu. Agencja Reuters informowała, że nowokujbyszewskiej i riazańskiej rafinerii potrwa miesiąc.
