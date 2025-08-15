Trwa 1270. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Sobota, 16 sierpnia 2025 r.
00:05. Trwa spotkanie prezydentów USA i Rosji
Trwa spotkanie prezydentów USA i Rosji. Donald Trump i Władimir Putin spotkali się na terenie bazy wojskowej Elmendorf-Richardson na Alasce.
Obaj przywódcy usiedli na tle z napisem „Pursuing peace” (Dążąc do pokoju), lecz wbrew zwyczajowi nie wygłosili żadnych wstępnych oświadczeń ani nie odpowiedzieli na pytania wykrzykiwane przez dziennikarzy.
W pierwszym spotkaniu w bazie Elmendorf-Richardson na Alasce przywódcom towarzyszą sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i doradca Putina ds. międzynarodowych Jurij Uszakow. Obecni są też tłumacze.
00:02. Zełenski: Rosjanie nie zdołali zająć Dobropilla
Wojska Kremla nie potrafiły zająć miasta Dobropilla w obwodzie donieckim, gdzie planowały wkroczyć, by pokazać swą siłę przed spotkaniem USA-Rosja na Alasce. Finałem tych prób jest likwidacja przeciwnika – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Ukraińscy żołnierze oczyszczają z okupanta pozycje w rejonie Dobropilla i to jest bardzo ważne. Mamy wyniki. Rosjanie zamierzali pokazać swoją siłę przed rozmowami na Alasce, jednak kończy się to likwidacją okupanta
— powiedział nagraniu wideo w piątek wieczorem.
Agencja Interfax-Ukraina przypomniała, że we wtorek 12 sierpnia Zełenski poinformował, że najtrudniejsza sytuacja na froncie panuje w rejonie Kramatorsk–Dobropilla, gdzie Rosjanie posunęli się o około 10 km naprzód. Celem tego natarcia – jak zaznaczył – jest stworzenie do 15 sierpnia określonej przestrzeni informacyjnej, sugerującej, że Rosja czyni postępy w wojnie przeciwko Ukrainie.
Zwracając się do rodaków w nagraniu, które opublikował m.in. w komunikatorze Telegram, Zełenski zwrócił uwagę, że przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina na Alasce, Kreml nie ustaje w atakach na jego kraj. W piątek Rosjanie zaatakowali m.in. rejon miasta Dniepr i Sumy. Jedna osoba zginęła, jeszcze jedna została ranna.
Wojna trwa, ponieważ nie ma nie tylko rozkazu, ale i nie ma sygnałów, świadczących o przygotowaniach Moskwy do zakończenia tej wojny. Oni zabijają w dniu negocjacji. To mówi wszystko
— powiedział.
Ukraiński prezydent przypuścił, że sobota, po rozmowach Trumpa z Putinem, będzie trudnym dniem.
Rozmawiałem dziś z prezydentem Francji (Emmanuelem) Macronem. Ekipy także są w kontakcie. Różnica czasu z Alaską to 11 godzin. Dlatego dzień jutrzejszy zacznie się dla wszystkich w Europie bardzo wcześnie. Przygotowujemy się do odpowiednich rozmów. Rosja powinna zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła i ciągnęła latami
— podkreślił Zełenski.
00:01. Bloomberg: rafineria w Wołgogradzie po ataku dronów wstrzymała pobór ropy
Rafineria Łukoilu w Wołgogradzie wstrzymała pobór ropy po jednym z ostatnich ataków ukraińskich dronów - przekazała w piątek agencja Bloomberg, powołując się na informacje osoby zaznajomionej ze sprawą.
Spadające odłamki bezzałogowego statku powietrznego doprowadziły w czwartek do pożaru i wycieków produktów naftowych w rafinerii należącej do 10 największych w Rosji. Ugaszenie pożaru zajęło około 19 godzin, jak podała administracja regionalna.
Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną w ciągu ostatniego tygodnia.
Rafineria w Wołgogradzie, która była kilkakrotnie atakowana na początku tego roku, może przerabiać do 300 tys. baryłek ropy dziennie.
Portal Moscow Times zwrócił uwagę, że w ciągu dwóch ostatnich tygodni ukraińskie ataki dotknęły co najmniej siedmiu rafinerii. W rezultacie wstrzymano prace w ostrzelanych rafineriach w Saratowie, w Nowokujbyszewsku i Riazaniu. Agencja Reuters informowała, że nowokujbyszewskiej i riazańskiej rafinerii potrwa miesiąc.
