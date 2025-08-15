WIDEO

Grad pytań dziennikarzy i dziwne miny Putina... Tak wyglądały ostatnie sekundy przed rozpoczęciem spotkania prezydentów USA i Rosji

Grad pytań i dziwne miny Władimira Putina… Tak wyglądały ostatnie sekundy przed rozpoczęciem spotkania prezydentów USA i Rosji oraz ich doradców.

Ani po przywitaniu Donalda Trumpa i Władimira Putina na lotnisku w Anchorage na Alasce, ani później, gdy przywódcy dotarli na miejsce, gdzie rozpoczęło się ich spotkanie, nie było miejsca na konferencję prasową. Dziennikarze jednak nie dawali za wygraną i wykrzykiwali swoje pytania w stronę prezydentów. Tym stanem rzeczy wyraźnie zdziwiony był Władimir Putin, który po latach izolacji na arenie międzynarodowej mógł zapomnieć jak wygląda świat wolnych mediów…

W sieci pojawiły się nagrania pokazujące dziwne miny Putina.

