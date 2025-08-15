Wideo

Czy Rosja przestanie zabijać ukraińskich cywilów? Wymowna reakcja Władimira Putina na jedno z pytań

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: X/White House
autor: X/White House

Prezydenci USA i Rosji po tym, jak przylecieli na Alaskę i przywitali się na terenie bazy wojskowej Elmendorf-Richardson, nie odpowiedzieli pytania wykrzykiwane przez dziennikarzy. Nie było również żadnych oświadczeń. Gdy jednak fotoreporterzy mieli chwilę, aby zrobić zdjęcia przywódcom, jeden z dziennikarzy zapytał Władimira Putina, czy przestanie zabijać cywilów. W jaki sposób odpowiedział Putin?

Putin po tym, jak padło pytanie, zrobił gest, który miał pokazać, że nie słyszy lub nie rozumie pytania. Czy tak rzeczywiście było?

CZYTAJ WIĘCEJ: Tak wyglądało przywitanie prezydentów USA i Rosji na Alasce. Uściski dłoni, oklaski, myśliwce i bombowiec B2 nad ich głowami

kk/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych