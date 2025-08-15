Prezydenci USA i Rosji po tym, jak przylecieli na Alaskę i przywitali się na terenie bazy wojskowej Elmendorf-Richardson, nie odpowiedzieli pytania wykrzykiwane przez dziennikarzy. Nie było również żadnych oświadczeń. Gdy jednak fotoreporterzy mieli chwilę, aby zrobić zdjęcia przywódcom, jeden z dziennikarzy zapytał Władimira Putina, czy przestanie zabijać cywilów. W jaki sposób odpowiedział Putin?
Putin po tym, jak padło pytanie, zrobił gest, który miał pokazać, że nie słyszy lub nie rozumie pytania. Czy tak rzeczywiście było?
kk/PAP/X
