Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego stwierdzając, że niepodległość jego kraju wzmacnia niepodległość Polski. Doceniamy polską pomoc dla Ukrainy – oświadczył.
W sąsiedztwie Rosji tylko współpraca wolnych narodów może zapewnić każdemu z nich prawdziwe bezpieczeństwo. Doceniamy pomoc Polski dla Ukrainy. Niepodległość Ukrainy wzmacnia niepodległość Polski. I zawsze pamiętamy, że Cud nad Wisłą stał się możliwy dzięki wspólnym wysiłkom, które uratowały Europę
— napisał ukraiński prezydent na platformie X.
Wpis prezydenta Nawrockiego
Zełenski dołączył wpis prezydenta Karola Nawrockiego na tej samej platformie, który wcześniej oświadczył, że Polacy odparli marsz bolszewicki wspólnie z siłami ukraińskimi.
Dziś obchodzimy 105. rocznicę wielkiego polskiego zwycięstwa w bitwie warszawskiej w 1920 roku. Wojsko Polskie, wraz z siłami ukraińskimi, skutecznie odparło marsz Armii Czerwonej na zachód, chroniąc Europę przed rewolucją komunistyczną
— napisał Nawrocki.
Obecna wojna
Zełenski porównał wojnę sprzed 105 lat do obecnej wojny, w której jego rodacy również bronią się przed Rosją.
Podobnie Ukraińcy już czwarty rok bronią swojego państwa w wojnie na pełną skalę i, powstrzymując rosyjską armię w Ukrainie — pod Kijowem, w obwodach sumskim, charkowskim, donieckim oraz na Morzu Czarnym — Ukraińcy naprawdę zapewnili wszystkim Europejczykom możliwość życia w wolności, bez szaleństw Moskwy
— stwierdził.
Dziękuję Polsce za to, że idziemy ramię w ramię. Składam serdeczne gratulacje z okazji Święta Wojska Polskiego i życzę, aby nasza i wasza niepodległość zawsze pozostawały silne
— podkreślił Zełenski.
Bitwa Warszawska
15 sierpnia przypada 105. rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.
W wojnie polsko-bolszewickiej uczestniczyło ok. 20 tys. żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. We wspólnych walkach z Armią Czerwoną szczególnie wyróżnił się płk Marko Bezruczko, który w sierpniu 1920 r. dowodził obroną Zamościa.
