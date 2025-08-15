Prezydent USA Donald Trump powiedział stacji Fox News, że spojrzy Władimirowi Putinowi w oczy i będzie wiedział, czy chce on pokoju. Ocenił, że Putin „zawrze umowę”.
Trump wyraził przypuszczenie, że w ciągu pierwszych kilku minut spotkania z Putinem będzie wiedział, czy rosyjski przywódca jest nastawiony na rozejm i pokój.
Ale myślę, że już to wiemy. Przybywa na Alaskę, do USA. (…) Myślę, że chce to załatwić
— powiedział Trump w rozmowie z Fox News.
Putin „nie rozmawiałby z nikim innym”, tylko ze mną
— dodał.
„On zawrze umowę”
On zawrze umowę
— powiedział prezydent.
Będę wiedział bardzo szybko. Zaczniemy spotkanie. Zobaczę go. Spojrzę mu w oczy, ale inaczej niż Bush
— dodał.
Były prezydent USA George W. Bush podczas spotkania z Putinem powiedział, że spojrzał w jego oczy, zobaczył jego duszę i zaufał mu.
Putin wie, że nie miał wcześniej do czynienia z nikim tak twardym jak ja
— podkreślił Trump.
Dodał, że nie wie, czy i gdzie dojdzie do spotkania z Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Rozważane są trzy lokalizacje
— poinformował.
Jedną z możliwości jest Alaska.
To oni (przywódcy Rosji i Ukrainy - PAP) będą negocjować swoją umowę
— podkreślił.
Trump zadzwoni do Zełenskiego?
Jeśli spotkanie z Putinem będzie dobre, zadzwonię do Zełenskiego i europejskich liderów. Jeśli będzie złe, nie dzwonię do nikogo
— dodał.
Po spotkaniu odbędzie się konferencja prasowa. Trump przyznał, że nie rozmawiano o tym, czy będzie to wspólna konferencja. Opowiedział się jednak za tym, by najpierw przywódcy wystąpili wspólnie, a następnie oddzielnie.
Jeśli spotkanie pójdzie źle, też będę miał konferencję prasową
— powiadomił.
nt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737833-trump-spojrze-putinowi-w-oczy-i-dowiem-sie-czy-chce-pokoju
