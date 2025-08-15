Trump spokojny o rozmowy: Spojrzę Putinowi w oczy i będę wiedział, czy chce on pokoju. Myślę, że chce to załatwić

Prezydent USA Donald Trump powiedział stacji Fox News, że spojrzy Władimirowi Putinowi w oczy i będzie wiedział, czy chce on pokoju. Ocenił, że Putin „zawrze umowę”.

Trump wyraził przypuszczenie, że w ciągu pierwszych kilku minut spotkania z Putinem będzie wiedział, czy rosyjski przywódca jest nastawiony na rozejm i pokój.

Ale myślę, że już to wiemy. Przybywa na Alaskę, do USA. (…) Myślę, że chce to załatwić

— powiedział Trump w rozmowie z Fox News.

Putin „nie rozmawiałby z nikim innym”, tylko ze mną

— dodał.

On zawrze umowę”

On zawrze umowę

— powiedział prezydent.

Będę wiedział bardzo szybko. Zaczniemy spotkanie. Zobaczę go. Spojrzę mu w oczy, ale inaczej niż Bush

— dodał.

Były prezydent USA George W. Bush podczas spotkania z Putinem powiedział, że spojrzał w jego oczy, zobaczył jego duszę i zaufał mu.

Putin wie, że nie miał wcześniej do czynienia z nikim tak twardym jak ja 

— podkreślił Trump.

Dodał, że nie wie, czy i gdzie dojdzie do spotkania z Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Rozważane są trzy lokalizacje

— poinformował.

Jedną z możliwości jest Alaska.

To oni (przywódcy Rosji i Ukrainy - PAP) będą negocjować swoją umowę

— podkreślił.

Trump zadzwoni do Zełenskiego?

Jeśli spotkanie z Putinem będzie dobre, zadzwonię do Zełenskiego i europejskich liderów. Jeśli będzie złe, nie dzwonię do nikogo

— dodał.

Po spotkaniu odbędzie się konferencja prasowa. Trump przyznał, że nie rozmawiano o tym, czy będzie to wspólna konferencja. Opowiedział się jednak za tym, by najpierw przywódcy wystąpili wspólnie, a następnie oddzielnie.

Jeśli spotkanie pójdzie źle, też będę miał konferencję prasową

— powiadomił.

