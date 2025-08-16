„Jeśli nie zastosujesz się do powyższych wymagań do 7 sierpnia 2025 r. do godziny 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego, pani Trump nie będzie miała innego wyboru, jak tylko dochodzić swoich praw wynikających z przepisów prawa i zasad słuszności, które są wyraźnie zastrzeżone i nie podlegają zrzeczeniu się, w tym poprzez wniesienie pozwu o odszkodowanie w wysokości ponad 1 miliarda dolarów” - napisał adwokat Melanii Trump w liście do syna Joe Bidena - Huntera Bidena w związku z jego pomówieniami dotyczącymi pierwszej damy.
Stacja Fox News opublikowała list adwokata Alejandro Brito, reprezentującego amerykańską pierwszą damę Melanię Trump, skierowany do syna Joe Bidena - Huntera Bidena oraz jego adwokata Abbe Lowella.
O co chodzi?
Brito podkreślił w nim, że domaga się od Huntera Bidena „natychmiastowego wycofania fałszywych, zniesławiających, dyskredytujących i podburzających wypowiedzi na temat pani Trump”, które padły w wywiadzie dla Channel 5 z Andrew Callaghanem. W wywiadzie tym syn byłego prezydenta stwierdził: „Epstein przedstawił Melanię Trumpowi. Te powiązania są naprawdę szerokie i głębokie”
Nieprzestrzeganie tych warunków nie pozostawi pani Trump innego wyboru, jak tylko skorzystać ze wszystkich przysługujących jej praw i środków prawnych, aby odzyskać ogromne straty finansowe i reputacyjne, które spowodowałeś
-– napisał Brito.
Te fałszywe, dyskredytujące, zniesławiające i podburzające wypowiedzi są niezwykle nieprzyzwoite i zostały szeroko rozpowszechnione w różnych mediach cyfrowych
— wskazał.
W rzeczywistości film został ponownie opublikowany przez różne media, dziennikarzy i komentatorów politycznych, którzy mają miliony obserwujących w mediach społecznościowych i rozpowszechnili zawarte w nim fałszywe i zniesławiające wypowiedzi wśród dziesiątek milionów ludzi na całym świecie
— dodał.
W rezultacie spowodowaliście ogromne szkody finansowe i reputacyjne dla pani Trump
— zaznaczył.
Oczekiwania
Brito podkreślił, że w imieniu pierwszej damy domaga się, aby Hunter Biden „natychmiast wycofał w pełni i uczciwie film oraz wszelkie inne fałszywe, zniesławiające, dyskredytujące, wprowadzające w błąd i podburzające wypowiedzi na temat pani Trump w sposób równie widoczny, jak zostały one pierwotnie opublikowane”, a także „natychmiast opublikował przeprosiny za fałszywe, zniesławiające, dyskredytujące, wprowadzające w błąd i podburzające wypowiedzi na temat pani Trump”.
Zasugerował on Bidenowi, aby nie „niszczył, nie ukrywał ani nie zmieniał żadnych dokumentów papierowych lub elektronicznych, dowodów rzeczowych”, ani innych zapisów związanych z fałszywymi twierdzeniami, w tym korespondencji dotyczącej Melanii Trump, zapisów dotyczących jego źródeł oraz wszelkich dokumentów lub danych dotyczących pani Trump.
Jeśli nie zastosujesz się do powyższych wymagań do 7 sierpnia 2025 r. do godziny 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego, pani Trump nie będzie miała innego wyboru, jak tylko dochodzić swoich praw wynikających z przepisów prawa i zasad słuszności, które są wyraźnie zastrzeżone i nie podlegają zrzeczeniu się, w tym poprzez wniesienie pozwu o odszkodowanie w wysokości ponad 1 miliarda dolarów
— wskazał.
as/Fox News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737791-melania-trump-reaguje-na-pomowienia-huntera-bidena
