Redukcja sił NATO w Europie? Jest komentarz Trumpa! "Nie przedstawiono mi takiej propozycji. Będę o tym myślał później"

Prezydent USA Donald Trump pytany o to, czy zgodziłby się na redukcję sił NATO w Europie, w tym w takich krajach jak Polska, by skłonić Władimira Putina do zawarcia układu pokojowego, odparł, że nie otrzymał takiej propozycji.

Reakcja Trumpa

Nie przedstawiono mi takiej propozycji. Będę o tym myślał później

— odpowiedział na pytanie dziennikarki.

Ocenił też, że gdyby nie był prezydentem, Putin zająłby całą Ukrainę.

mly/PAP

