Prezydent USA Donald Trump pytany o to, czy zgodziłby się na redukcję sił NATO w Europie, w tym w takich krajach jak Polska, by skłonić Władimira Putina do zawarcia układu pokojowego, odparł, że nie otrzymał takiej propozycji.
Reakcja Trumpa
Nie przedstawiono mi takiej propozycji. Będę o tym myślał później
— odpowiedział na pytanie dziennikarki.
Ocenił też, że gdyby nie był prezydentem, Putin zająłby całą Ukrainę.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737757-redukcja-sil-nato-w-europie-jest-komentarz-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.