W najbliższy poniedziałek 18 sierpnia minie 8. rocznica „czarnej doby” w historii muzułmańskiego terroryzmu. W ciągu 24 godzin w Hiszpanii i Finlandii dokonano dwóch, niezależnych od siebie, zamachów terrorystycznych.
Pierwszy miał miejsce w Królestwie Hiszpanii, a ściślej w Katalonii: w Barcelonie i Cambrils, prowincja Taragona. Zginęło wówczas 21 osób, w tym dwójka dzieci w wieku 7 i 3 lat. Rannych było około 140 ludzi, w tym 16 ciężko. Islamscy fanatycy użyli do zamachu - w postaci staranowania mieszkańców i turystów - dwóch samochodów: w katalońskiej stolicy była to furgonetka Fiat Talento, a w Cambrils samochód osobowy Audi 3. Do obu zamachów przyznało się ISIS - Państwo Islamskie. Policja zabiła siedmiu zamachowców i postawiła w stan oskarżenia pięciu wyznawców Mahometa, w tym twórcę komórki terrorystycznej ISIS… duchownego muzułmańskiego, imama w jednym z miasteczek Katalonii.
Kilkanaście godzin po południowym zamachu w Barcelonie i nocnym w Cambrils, na drugim końcu Europy, bo w Finlandii, w mieście Turku na tamtejszym rynku 18-letni Marokańczyk zamordował, atakując nożem, dwie osoby i ranił osiem. Atakował głównie kobiety, mordując dwie z nich. Obie były Finkami. Wśród rannych byli też obcokrajowcy.
Marokański nastolatek okazał się „samotnym wilkiem”, czyli zabijał z własnej inicjatywy, choć także w imię Allaha. Nie miał jednak powiązań z żadną organizacją terrorystyczną. Jak wiadomo, właśnie takich fanatyków, działających na własną rękę, a więc często umiejętnie unikających inwigilacji służb czy policji - najtrudniej jest wykryć.
Co powinno być konkluzją tego „rocznicowego” tekstu? Najlepiej pasują mi słowa wieszcza Cypriana Kamila Norwida: „Przeszłość to dziś - tylko cokolwiek dalej”. Mówiąc bowiem o trzech zamachach terrorystycznych na dwóch krańcach Starego Kontynentu nie opowiadam historii z zamierzchłych czasów, tylko tak naprawdę mówię o czymś, co jest niechcianym, ale jednocześnie bardzo realnym „czasem teraźniejszym”. Bo widmo terroryzmu islamskiego krąży nad Europą i systematycznie zabiera kolejne ofiary…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737741-kartka-z-kalendarza-islamskich-terrorystow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.