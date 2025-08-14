Szczyt przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych, Władimira Putina i Donalda Trumpa, na Alasce rozpocznie się 15 sierpnia o godz. 11.30 czasu lokalnego (21.30 czasu polskiego) - oświadczył doradca Putina Jurij Uszakow.
Uszakow powiedział, że ustalono już program szczytu: amerykański przywódca i rosyjski dyktator spotkają się w cztery oczy, nie licząc tłumaczy, a także w szerszym składzie, z uczestnikami delegacji obu krajów. Przewidziano także śniadanie robocze. Po rozmowach Putin i Trump wezmą zaś udział we wspólnej konferencji prasowej.
W rosyjskiej delegacji znajdą się m.in. ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy Putina Kiriłł Dmitrijew oraz sam Uszakow.
Jak zaznaczył Uszakow, centralnym tematem szczytu będzie „uregulowanie ukraińskiego kryzysu”, ale liderzy przeprowadzą też rozmowy dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy handlowej i gospodarczej, gdzie „istnieje wielki niewykorzystany potencjał”.
Doradca Putina dodał, że nie ustalono limitu czasowego spotkania.
Delegacja rosyjska wróci do Rosji natychmiast po zakończeniu rozmów
