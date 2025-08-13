Trwa 1268. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 14 sierpnia 2025 r.
00:01. Koalicja chętnych: granice nie mogą być zmieniane poprzez siłę
Granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane poprzez siłę - podkreślili w środę w oświadczeniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz po wideokonferencji „koalicji chętnych”, na której omówiono kwestię Ukrainy.
Starmer, Macron i Merz byli współprowadzącymi środowego spotkania „koalicji chętnych”, w której uczestniczył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Omówiono na niej stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.
We wspólnym oświadczeniu przywódcy zaznaczyli, że „o drodze do pokoju w Ukrainie nie można decydować bez Ukrainy”, a także, że negocjacje mogą być prowadzone „tylko w kontekście zawieszenia broni bądź trwałego i znaczącego zaprzestania działań wojennych”.
Jeżeli Putin w piątek nie zgodzi się na rozejm, wówczas należy wzmocnić sankcje i inne ekonomiczne środki, by wywrzeć nacisk na rosyjską gospodarkę wojenną - ostrzegli.
Liderzy podkreślili też, że Ukraina musi otrzymać „solidne i wiarygodne” gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swej suwerenności.
Koalicja chętnych jest gotowa tu odegrać aktywną rolę
— zadeklarowali.
Przywódcy zastrzegli, że nie powinno się nakładać żadnych ograniczeń na możliwości współpracy Ukrainy z krajami trzecimi, a Rosja nie może wetować ewentualnej akcesji Ukrainy do UE i NATO.
„Koalicja chętnych” została zawiązana na początku marca z inicjatywy Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałych dostaw broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia rosyjskiej inwazji. Należą do niej 33 państwa.
