NA ŻYWO

RELACJA. 1268. dzień wojny na Ukrainie. Jednoznaczne oświadczenie "Koalicji chętnych": Granice nie mogą być zmieniane poprzez siłę

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Na zdjęciach z 12 bm. zniszczony Skit św. Jerzego na terenie Ławry Świętogórskiej w północnej części obwodu donieckiego. / autor: PAP/Yevhen Titov
Na zdjęciach z 12 bm. zniszczony Skit św. Jerzego na terenie Ławry Świętogórskiej w północnej części obwodu donieckiego. / autor: PAP/Yevhen Titov

Trwa 1268. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Czwartek, 14 sierpnia 2025 r.

00:01. Koalicja chętnych: granice nie mogą być zmieniane poprzez siłę

Granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane poprzez siłę - podkreślili w środę w oświadczeniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz po wideokonferencji „koalicji chętnych”, na której omówiono kwestię Ukrainy.

Starmer, Macron i Merz byli współprowadzącymi środowego spotkania „koalicji chętnych”, w której uczestniczył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Omówiono na niej stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.

We wspólnym oświadczeniu przywódcy zaznaczyli, że „o drodze do pokoju w Ukrainie nie można decydować bez Ukrainy”, a także, że negocjacje mogą być prowadzone „tylko w kontekście zawieszenia broni bądź trwałego i znaczącego zaprzestania działań wojennych”.

Jeżeli Putin w piątek nie zgodzi się na rozejm, wówczas należy wzmocnić sankcje i inne ekonomiczne środki, by wywrzeć nacisk na rosyjską gospodarkę wojenną - ostrzegli.

Liderzy podkreślili też, że Ukraina musi otrzymać „solidne i wiarygodne” gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swej suwerenności.

Koalicja chętnych jest gotowa tu odegrać aktywną rolę

— zadeklarowali.

Przywódcy zastrzegli, że nie powinno się nakładać żadnych ograniczeń na możliwości współpracy Ukrainy z krajami trzecimi, a Rosja nie może wetować ewentualnej akcesji Ukrainy do UE i NATO.

„Koalicja chętnych” została zawiązana na początku marca z inicjatywy Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałych dostaw broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia rosyjskiej inwazji. Należą do niej 33 państwa.

12
następna strona »

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych