RELACJA. 1268. dzień wojny na Ukrainie. Jutro szczyt Trump-Putin na Alasce! Znamy coraz więcej szczegółów nt. spotkania

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Na zdjęciach z 12 bm. zniszczony Skit św. Jerzego na terenie Ławry Świętogórskiej w północnej części obwodu donieckiego.
Na zdjęciach z 12 bm. zniszczony Skit św. Jerzego na terenie Ławry Świętogórskiej w północnej części obwodu donieckiego. / autor: PAP/Yevhen Titov

Trwa 1268. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Czwartek, 14 sierpnia 2025 r.

18:50. USA nałożyły sankcje na rosyjską giełdę kryptowalut Garantex

Amerykańskie władze poinformowały w czwartek o nałożeniu sankcji na rosyjską giełdę kryptowalut Garantex i jej szefów. Zaoferowano nagrody o łącznej wartości 6 mln dolarów za informacje prowadzące do ich aresztowania.

18:36. Prezydent USA: trójstronne spotkanie z Zełenskim jest konieczne dla porozumienia ws. Ukrainy

Trójstronne spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem jest konieczne, a by zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy - ocenił prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Radia Fox News.

Trump oświadczył jednak, że istnieje „25-procentowe ryzyko”, iż spotkanie z Putinem skończy się fiaskiem, a wtedy wdrożone zostaną sankcje. Jeśli jednak rozmowy potoczą się dobrze, to zadzwoni po nich do Zełenskiego i europejskich przywódców. Dodał, że w sprawie granic Ukrainy dojdzie do rozwiązania „coś za coś”.

Zastrzegł, że nie wie, czy konferencja prasowa po szczycie będzie wspólna dla obu przywódców, czy też nie.

18:04. Trump: Sądzę, że Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy

Sądzę, że Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy - powiedział prezydent USA Donald Trump, na dzień przed spotkaniem na Alasce z rosyjskim przywódcą. Zastrzegł, że nie wie, czy uda się uzyskać „natychmiastowe zawieszenie ognia”.

Trump oświadczył w wywiadzie dla Radia Fox News, że groźba amerykańskich sankcji prawdopodobnie wpłynęła na decyzję Putina, który poprosił o spotkanie. Zapytany, jakie „zachęty gospodarcze” ma zamiar zaoferować swemu rozmówcy, prezydent odmówił odpowiedzi. Dodał, że „gospodarcze zachęty i sankcję są bardzo mocne”.

17:33. Siedem osób zabitych w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego

Siedem osób zginęło, a dziewięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego na południu Ukrainy; wśród rannych jest trzech naszych funkcjonariuszy – poinformowała ukraińska policja.

W obwodzie chersońskim w następstwie rosyjskich ostrzałów zginęło siedem osób, a dziewięć zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 100 budynków mieszkalnych

— przekazano w komunikacie. Do ataku doszło w czwartek w godzinach porannych. Rosjanie użyli w nim systemów rakietowych, uderzając we wsie Czornobajiwka i Stepaniwka w pobliżu Chersonia.

W wyniku bezpośredniego trafienia pocisku w dom zginęła 61-letnia kobieta; jej ciało wydobyto spod gruzów. Pięć osób doznało obrażeń, w tym 78-letni mężczyzna oraz kobiety w wieku od 39 do 80 lat

— poinformowała policja w komunikacie. Rosjanie zaatakowali także m.in. wieś Komyszany, gdzie zginął 65-letni mężczyzna, a 64-letnia kobieta została ranna. Podczas ewakuacji ciała mężczyzny wojska rosyjskie uderzyły w samochód policyjny.

16:53. Rubio: kompleksowe rozwiązanie konfliktu Rosji z Ukrainą zajmie dużo czasu

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że kompleksowe rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zajmie dużo czasu. Podkreślił jednak, że prezydent USA Donald Trump rozpocznie w piątek rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem z nadzieją na szybkie wstrzymanie walk na Ukrainie.

16:36. Kreml: podczas szczytu na Alasce nie będą podpisane żadne dokumenty

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformowa, że nie jest przewidziane podpisanie jakichkolwiek dokumentów podczas piątkowego spotkania na Alasce przywódcy Rosji Władimira Putina i prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jak pisze agencja Interfax, Pieskow przestrzegł, że przewidywanie wyników szczytu na Alasce „byłoby dużym błędem”.

16:25. Zełenski: Sojusznicy Ukrainy zebrali już 1,5 mld dolarów w ramach PURL

Dzięki nowej inicjatywie wsparcia obronnego PURL sojusznicy Ukrainy zebrali już 1,5 mld dolarów; jest to mechanizm, który istotnie wzmacnia naszą obronność – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nasza nowa inicjatywa wsparcia obronnego PURL, realizowana wspólnie z partnerami, już przynosi wymierne rezultaty. Na dziś mamy już 1,5 mld dolarów. Dzięki inicjatywie NATO Prioritised Ukraine Requirements List państwa członkowskie NATO mogą współpracować przy zakupie wyprodukowanej w USA broni dla Ukrainy. To mechanizm, który realnie wzmacnia naszą obronę

— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.

Wyjaśnił, że w ramach inicjatywy Holandia przekazała 500 mln dolarów, wspólny wkład Danii, Norwegii i Szwecji wyniósł 500 mln dolarów, a w środę Niemcy dodały kolejne 500 mln dolarów.

15:47. Samolot rządowy z Moskwy leci do Anchorage na Alasce

Rosyjski samolot rządowy wyleciał w czwartek rano z Moskwy do Anchorage na Alasce - wynika z danych serwisu Flightradar. Nie wiadomo, kto jest na pokładzie maszyny.

Samolot Ił-96 specjalnej eskadry lotniczej „Rosja” wystartował z Moskwy w czwartek o godz. 7.50 czasu lokalnego (6.50 w Polsce). Według danych serwisu monitorującego Flightradar maszyna o numerze rejestracyjnym RA-96023 wyleciała z lotniska Wnukowo. W Anchorage oczekiwana jest ok godz. 6.30. (16.30 czasu polskiego).

15:38. Zełenski: omówiłem ze Starmerem oczekiwania wobec spotkania Trump-Putin

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na kanale X, że w czwartek rozmawiał z brytyjskim premierem Keirem Starmerem na temat oczekiwań, jakie oba państwa mają wobec piątkowego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce.

Rozmowa ukraińskiego i brytyjskiego przywódcy w siedzibie szefa rządu przy Downing Street w Londynie trwała około godziny.

15:15. Szefowie MSZ krajów bałtyckich dla „FT”: rosyjska okupacja terytorium nigdy nie jest tymczasowa

Litwa, Łotwa i Estonia wiedzą, że rosyjska okupacja terytorium nigdy nie jest tymczasowa - szczególnie gdy mówi się o zajęciu terytoriów w zamian za zawieszenie broni, co miałoby utrwalić wojenne zdobycze Moskwy - ostrzegli na łamach „Financial Times” szefowie dyplomacji trzech krajów bałtyckich.

14:29. Nowa wymiana jeńców z Rosją, Ukraina odzyskała 84 żołnierzy i cywilów

Ukraina i Rosja przeprowadziły wymianę jeńców wojennych; do ojczyzny powróciło 84 żołnierzy i cywilów – powiadomił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Niektórzy z uwolnionych byli przetrzymywani w rosyjskich łagrach jeszcze od 2014 r. – podkreślił.

Ukraińcy wracają do domu, do Ukrainy. Nowa wymiana, 84 osoby. Są to zarówno wojskowi, jak i cywile. Prawie wszyscy potrzebują pomocy medycznej i poważnej rehabilitacji

— napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Prezydent ujawnił, że wśród uwolnionych cywilów są osoby przetrzymywane przez Rosjan jeszcze od 2014, 2016 i 2017 roku. Wśród uwolnionych wojskowych znaleźli się m.in. obrońcy Mariupola.

Za pomoc w wymianie Zełenski podziękował ukraińskim służbom oraz władzom Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zapowiedział także kolejne wymiany, jednak nie uściślił, kiedy miałyby się one odbyć.

14:10. Putin zapowiedział, że możliwe jest osiągnięcie porozumienia o kontroli zbrojeń nuklearnych

Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że po zakończeniu negocjacji w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie powinno zostać osiągnięte porozumienie między Moskwą a Waszyngtonem dotyczące kontroli zbrojeń nuklearnych.

13:57. Armia zapewnia o stabilizacji kierunku pokrowskiego, eksperci: trzeba tam zaangażować większe siły

Sztab Generalny Ukrainy zapewnił, że sytuacja na obleganym przez siły rosyjskie kierunku miast Dobropilla i Pokrowsk w obwodzie donieckim stabilizuje się, eksperci ostrzegają jednak, że jej trwałe utrzymanie i wzmocnienie wymaga znacznych nakładów oraz stałego zaangażowania odwodów.

Siły obrony Ukrainy podejmują wszelkie niezbędne działania, aby zidentyfikować i zneutralizować grupy rosyjskich okupantów – powiedział PAP major Andrij Kowalow, rzecznik Sztabu Generalnego w Kijowie.

13:42. KE o rozmowie z Trumpem: panowała zgoda, że zawieszenie broni musi być pierwszym krokiem

Rzeczniczka KE Arianna Podesta potwierdziła, że podczas rozmowy z europejskimi przywódcami prezydent USA Donald Trump zapowiedział udział w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Panowała zgoda, że pierwszym krokiem musi być zawieszenie broni, a przebieg linii frontu - punktem wyjścia w rozmowach - dodała.

13:08. Ukraiński sztab o ataku na rafinerię w Wołgogradzie: kluczowa dla rosyjskiej armii

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził atak na rafinerię ropy naftowej w Wołgogradzie na południowym zachodzie Rosji i wyjaśnił, że jest to przedsiębiorstwo o kluczowym znaczeniu dla dostaw paliw dla rosyjskiej armii. Sztab zaprzeczył także wersji władz rosyjskich, jakoby rafineria miała ucierpieć jedynie od odłamków zestrzelonego drona.

Trafienia dronów bojowych spowodowały silne pożary w zakładzie

—odano w komunikacie strony ukraińskiej.

Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek. Operację przeprowadziły oddziały Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy i Głównego Zarządu Wywiadu (HUR) ministerstwa obrony Ukrainy, we współpracy z innymi rodzajami wojsk – wyjaśniono.

Rafineria w Wołgogradzie jest największym producentem paliw i smarów w Południowym Okręgu Federalnym Rosji. Co roku przetwarza ponad 15 mln ton ropy, co stanowi 5,6 proc. całego rosyjskiego przerobu. Zakład produkuje olej napędowy, benzynę i paliwo lotnicze, kluczowe dla logistyki sił zbrojnych Rosji

— podkreślono w komunikacie.

Ukraina konsekwentnie działa na rzecz ograniczenia zdolności produkcji paliw państwa-agresora i osłabienia jego armii. Rosja musi w pełni odczuć skutki swojej polityki agresji i zakończyć wojnę przeciwko Ukrainie

— oświadczył Sztab Generalny w Kijowie.

12:30. „Telegraph”: rosyjscy żołnierze, przebrani w cywilne ubrania, przenikają do ukraińskiego Pokrowska

Rosyjskie siły stosują nową taktykę, aby przenikać do Pokrowska, kluczowego węzła logistycznego w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy – podał brytyjski dziennik „Telegraph”. Według informacji ukraińskich wojsk, rosyjscy żołnierze ukrywają się wśród mieszkańców, przebrani w cywilne ubrania lub ukraińskie mundury.

Nawet 500 rosyjskich żołnierzy może ukrywać się wśród ludności cywilnej w mieście

— poinformował zastępca dowódcy 25. Samodzielnej Brygady Powietrznodesantowej Illa Petryna. Ukraińska armia przechwyciła rozmowy radiowe, prowadzone przez Rosjan i dotyczące prowadzenie działań infiltracyjnych w mieście, a także telefony komórkowe rosyjskich żołnierzy z mapami miasta, w tym z zaznaczonymi szlakami i przejściami.

Według Petryny głównym zadaniem Rosjan w Pokrowsku jest atakowanie ukraińskiej piechoty lub lekko opancerzonych pojazdów, a także szerzenie dezinformacji wśród Ukraińców.

12:16. Dzieci z Holandii na obozie Artek na okupowanym przez Rosję Krymie

Dzieci z Holandii uczestniczyły tego lata w obozie Artek na okupowanym przez Rosję Krymie, mimo że miejsce to znajduje się na liście sankcyjnej UE – ustalił dziennik „AD”. Holenderskie MSZ stanowczo odradza podróże na Krym i przypomina o obowiązku przestrzegania sankcji.

Na nagraniach publikowanych w rosyjskich sieciach społecznościowych widać pięcioro dzieci w holenderskich strojach ludowych, tańczących w drewniakach na terenie obozu Artek. W tle stoi można dostrzec stoisko udekorowane flagami i sztucznymi serami. Według „AD” obóz, opisywany przez UE jako „patriotyczny i militarystyczny”, od lat organizuje zajęcia o charakterze propagandowym, m.in. warsztaty składania broni czy spotkania z rosyjskimi żołnierzami.

Artek znajduje się na okupowanym przez Rosję Krymie i od czerwca 2024 r. objęty jest sankcjami UE, Wielkiej Brytanii i USA. Dyrektor placówki znajduje się na liście sankcyjnej od 2023 r. UE zarzuca organizatorom m.in. przymusowe przywożenie tam dzieci z okupowanych terenów Ukrainy.

11:40. Trump-Putin. Nowe szczegóły nt. spotkania!

Szczyt Trump-Putin na Alasce rozpocznie się w piątek o godz. 11.30 czasu lokalnego (21.30 czasu polskiego) - przekazał doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow.

Uszakow powiedział, że liderzy spotkają się w cztery oczy, nie licząc tłumaczy, a także w szerszym składzie, z uczestnikami delegacji obu krajów.

W rosyjskiej delegacji znajdą się m.in. ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow – dodał.

11:21. W spotkaniu Trump-Putin wezmą udział ministrowie obrony i finansów Rosji

Ministrowie obrony i finansów Rosji, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, wezmą udział w piątkowym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Wladimirem Putinem na Alasce – poinformowała rosyjska telewizja RBK, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Wcześniej agencja Reutera, również powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała, że w spotkaniu weźmie udział doradca ekonomiczny Putina, Kiriłł Dmitrijew.

10:56. Reuters: w spotkaniu Trump-Putin weźmie udział doradca ekonomiczny rosyjskiego przywódcy

Doradca ekonomiczny rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew, będzie uczestniczył w jutrzejszym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z Putinem na Alasce – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą.

Dmitrijew, który jest głównym pośrednikiem między Kremlem a administracją Trumpa, rozmawiał wcześniej ze specjalnym wysłannikiem Trumpa Steve’em Witkoffem, a także mówił o możliwości współpracy biznesowej między Moskwą a Waszyngtonem.

10:42. Rosyjskie władze: pożar w rafinerii w Wołgogradzie; w Rostowie nad Donem ranni po ukraińskim ataku

Spadające fragmenty ukraińskiego drona spowodowały pożar w rafinerii ropy naftowej w Wołgogradzie na południowym zachodzie Rosji. Trzynaście osób zostało rannych na skutek ataku bezzałogowca w Rostowie nad Donem – poinformowały władze regionalne.

W wyniku upadku szczątków doszło do rozlania się i zapalenia produktów naftowych w rafinerii w Wołgogradzie. Straż pożarna przystąpiła do gaszenia pożaru. Według wstępnych danych nie ma poszkodowanych

— poinformował w czwartek na Telegramie gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow. Koncern Łukoil, do którego należy rafineria, nie odpowiedział na prośbę agencji Reutera o komentarz.

P.o. gubernator obwodu rostowskiego na południu Rosji Jurij Slusar powiadomił natomiast, że z powodu ataku dronów uszkodzonych zostało kilka budynków wielorodzinnych w Rostowie nad Donem.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony siły obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły w nocy ze środy na czwartek 44 ukraińskie drony, w tym dziewięć nad obwodem wołgogradzkim.

10:01. WhatsApp zapowiedział, że będzie walczył o utrzymanie dostępu Rosjan do połączeń

WhatsApp zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by obywatele Rosji zachowali dostęp do połączeń telefonicznych mimo blokowania ich przez władze w Moskwie - poinformował portal Moscow Times.

WhatsApp stosuje szyfrowanie end-to-end i opiera się rządowym próbom naruszenia praw obywateli do bezpiecznej komunikacji. Dlatego władze (na Kremlu) próbują zablokować WhatsApp ponad 100 milionom naszych użytkowników w (Rosji)

— przekazał komunikator w oficjalnym oświadczeniu.

09:40. Ekspert: spotkanie Trumpa i Putina nie powinno być postrzegane jako nowa Jałta

Spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina nie należy postrzegać jako nowej Jałty – powiedział PAP ekspert think tanku Eurocreative Aurelien Duchene. Jego zdaniem kraje europejskie zdołały wywrzeć presję na Trumpa i zapobiec zawarciu umowy przez Rosję i USA za plecami Ukrainy.

09:08. Starmer spotka się dziś z prezydentem Ukrainy

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer spotka się rano z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – podało biuro szefa brytyjskiego rządu na Downing Street. Nie ujawniono, jakie tematy przywódcy poruszą podczas rozmów.

Do spotkania Starmera i Zełenskiego dojdzie na dzień przed szczytem z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina na Alasce, gdzie mają oni omawiać kwestię zawieszenia broni w Ukrainie.

08:16. Władze: pożar w rafinerii w Wołgogradzie po ukraińskim ataku

Spadające fragmenty ukraińskiego drona spowodowały pożar w rafinerii ropy naftowej w Wołgogradzie na południowym zachodzie Rosji – poinformował w czwartek gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow na Telegramie.

W wyniku upadku szczątków doszło do rozlania się i zapalenia produktów naftowych w rafinerii w Wołgogradzie. Straż pożarna przystąpiła do gaszenia pożaru. Według wstępnych danych nie ma poszkodowanych

— napisał gubernator.

07:08. Szef MSZ: ukraiński atak na rurociąg „Przyjaźń” w Rosji jest skandaliczny

Ukraiński atak na rurociąg „Przyjaźń”, który dostarcza ropę naftową na Węgry i ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, jest skandaliczny - napisał w środę na platformie X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

W nocy Ukraina rozpoczęła atak dronami na kluczową stację dystrybucyjną rurociągu naftowego „Przyjaźń” w obwodzie briańskim w Rosji. Węgry są największym dostawcą energii elektrycznej na Ukrainę. Bez nas bezpieczeństwo energetyczne tego kraju byłoby wysoce niestabilne

— ostrzegł Szijjarto, komentując ukraiński atak.

00:01. Koalicja chętnych: granice nie mogą być zmieniane poprzez siłę

Granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane poprzez siłę - podkreślili w środę w oświadczeniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz po wideokonferencji „koalicji chętnych”, na której omówiono kwestię Ukrainy.

Starmer, Macron i Merz byli współprowadzącymi środowego spotkania „koalicji chętnych”, w której uczestniczył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Omówiono na niej stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.

We wspólnym oświadczeniu przywódcy zaznaczyli, że „o drodze do pokoju w Ukrainie nie można decydować bez Ukrainy”, a także, że negocjacje mogą być prowadzone „tylko w kontekście zawieszenia broni bądź trwałego i znaczącego zaprzestania działań wojennych”.

Jeżeli Putin w piątek nie zgodzi się na rozejm, wówczas należy wzmocnić sankcje i inne ekonomiczne środki, by wywrzeć nacisk na rosyjską gospodarkę wojenną - ostrzegli.

Liderzy podkreślili też, że Ukraina musi otrzymać „solidne i wiarygodne” gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swej suwerenności.

Koalicja chętnych jest gotowa tu odegrać aktywną rolę

— zadeklarowali.

Przywódcy zastrzegli, że nie powinno się nakładać żadnych ograniczeń na możliwości współpracy Ukrainy z krajami trzecimi, a Rosja nie może wetować ewentualnej akcesji Ukrainy do UE i NATO.

„Koalicja chętnych” została zawiązana na początku marca z inicjatywy Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałych dostaw broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia rosyjskiej inwazji. Należą do niej 33 państwa.

