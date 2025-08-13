Trwa 1268. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 14 sierpnia 2025 r.
18:50. USA nałożyły sankcje na rosyjską giełdę kryptowalut Garantex
Amerykańskie władze poinformowały w czwartek o nałożeniu sankcji na rosyjską giełdę kryptowalut Garantex i jej szefów. Zaoferowano nagrody o łącznej wartości 6 mln dolarów za informacje prowadzące do ich aresztowania.
18:36. Prezydent USA: trójstronne spotkanie z Zełenskim jest konieczne dla porozumienia ws. Ukrainy
Trójstronne spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem jest konieczne, a by zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy - ocenił prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Radia Fox News.
Trump oświadczył jednak, że istnieje „25-procentowe ryzyko”, iż spotkanie z Putinem skończy się fiaskiem, a wtedy wdrożone zostaną sankcje. Jeśli jednak rozmowy potoczą się dobrze, to zadzwoni po nich do Zełenskiego i europejskich przywódców. Dodał, że w sprawie granic Ukrainy dojdzie do rozwiązania „coś za coś”.
Zastrzegł, że nie wie, czy konferencja prasowa po szczycie będzie wspólna dla obu przywódców, czy też nie.
18:04. Trump: Sądzę, że Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy
Sądzę, że Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy - powiedział prezydent USA Donald Trump, na dzień przed spotkaniem na Alasce z rosyjskim przywódcą. Zastrzegł, że nie wie, czy uda się uzyskać „natychmiastowe zawieszenie ognia”.
Trump oświadczył w wywiadzie dla Radia Fox News, że groźba amerykańskich sankcji prawdopodobnie wpłynęła na decyzję Putina, który poprosił o spotkanie. Zapytany, jakie „zachęty gospodarcze” ma zamiar zaoferować swemu rozmówcy, prezydent odmówił odpowiedzi. Dodał, że „gospodarcze zachęty i sankcję są bardzo mocne”.
17:33. Siedem osób zabitych w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego
Siedem osób zginęło, a dziewięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego na południu Ukrainy; wśród rannych jest trzech naszych funkcjonariuszy – poinformowała ukraińska policja.
W obwodzie chersońskim w następstwie rosyjskich ostrzałów zginęło siedem osób, a dziewięć zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 100 budynków mieszkalnych
— przekazano w komunikacie. Do ataku doszło w czwartek w godzinach porannych. Rosjanie użyli w nim systemów rakietowych, uderzając we wsie Czornobajiwka i Stepaniwka w pobliżu Chersonia.
W wyniku bezpośredniego trafienia pocisku w dom zginęła 61-letnia kobieta; jej ciało wydobyto spod gruzów. Pięć osób doznało obrażeń, w tym 78-letni mężczyzna oraz kobiety w wieku od 39 do 80 lat
— poinformowała policja w komunikacie. Rosjanie zaatakowali także m.in. wieś Komyszany, gdzie zginął 65-letni mężczyzna, a 64-letnia kobieta została ranna. Podczas ewakuacji ciała mężczyzny wojska rosyjskie uderzyły w samochód policyjny.
16:53. Rubio: kompleksowe rozwiązanie konfliktu Rosji z Ukrainą zajmie dużo czasu
Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że kompleksowe rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zajmie dużo czasu. Podkreślił jednak, że prezydent USA Donald Trump rozpocznie w piątek rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem z nadzieją na szybkie wstrzymanie walk na Ukrainie.
16:36. Kreml: podczas szczytu na Alasce nie będą podpisane żadne dokumenty
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformowa, że nie jest przewidziane podpisanie jakichkolwiek dokumentów podczas piątkowego spotkania na Alasce przywódcy Rosji Władimira Putina i prezydenta USA Donalda Trumpa.
Jak pisze agencja Interfax, Pieskow przestrzegł, że przewidywanie wyników szczytu na Alasce „byłoby dużym błędem”.
16:25. Zełenski: Sojusznicy Ukrainy zebrali już 1,5 mld dolarów w ramach PURL
Dzięki nowej inicjatywie wsparcia obronnego PURL sojusznicy Ukrainy zebrali już 1,5 mld dolarów; jest to mechanizm, który istotnie wzmacnia naszą obronność – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Nasza nowa inicjatywa wsparcia obronnego PURL, realizowana wspólnie z partnerami, już przynosi wymierne rezultaty. Na dziś mamy już 1,5 mld dolarów. Dzięki inicjatywie NATO Prioritised Ukraine Requirements List państwa członkowskie NATO mogą współpracować przy zakupie wyprodukowanej w USA broni dla Ukrainy. To mechanizm, który realnie wzmacnia naszą obronę
— napisał Zełenski na portalach społecznościowych.
Wyjaśnił, że w ramach inicjatywy Holandia przekazała 500 mln dolarów, wspólny wkład Danii, Norwegii i Szwecji wyniósł 500 mln dolarów, a w środę Niemcy dodały kolejne 500 mln dolarów.
15:47. Samolot rządowy z Moskwy leci do Anchorage na Alasce
Rosyjski samolot rządowy wyleciał w czwartek rano z Moskwy do Anchorage na Alasce - wynika z danych serwisu Flightradar. Nie wiadomo, kto jest na pokładzie maszyny.
Samolot Ił-96 specjalnej eskadry lotniczej „Rosja” wystartował z Moskwy w czwartek o godz. 7.50 czasu lokalnego (6.50 w Polsce). Według danych serwisu monitorującego Flightradar maszyna o numerze rejestracyjnym RA-96023 wyleciała z lotniska Wnukowo. W Anchorage oczekiwana jest ok godz. 6.30. (16.30 czasu polskiego).
15:38. Zełenski: omówiłem ze Starmerem oczekiwania wobec spotkania Trump-Putin
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na kanale X, że w czwartek rozmawiał z brytyjskim premierem Keirem Starmerem na temat oczekiwań, jakie oba państwa mają wobec piątkowego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce.
Rozmowa ukraińskiego i brytyjskiego przywódcy w siedzibie szefa rządu przy Downing Street w Londynie trwała około godziny.
15:15. Szefowie MSZ krajów bałtyckich dla „FT”: rosyjska okupacja terytorium nigdy nie jest tymczasowa
Litwa, Łotwa i Estonia wiedzą, że rosyjska okupacja terytorium nigdy nie jest tymczasowa - szczególnie gdy mówi się o zajęciu terytoriów w zamian za zawieszenie broni, co miałoby utrwalić wojenne zdobycze Moskwy - ostrzegli na łamach „Financial Times” szefowie dyplomacji trzech krajów bałtyckich.
14:29. Nowa wymiana jeńców z Rosją, Ukraina odzyskała 84 żołnierzy i cywilów
Ukraina i Rosja przeprowadziły wymianę jeńców wojennych; do ojczyzny powróciło 84 żołnierzy i cywilów – powiadomił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Niektórzy z uwolnionych byli przetrzymywani w rosyjskich łagrach jeszcze od 2014 r. – podkreślił.
Ukraińcy wracają do domu, do Ukrainy. Nowa wymiana, 84 osoby. Są to zarówno wojskowi, jak i cywile. Prawie wszyscy potrzebują pomocy medycznej i poważnej rehabilitacji
— napisał Zełenski w mediach społecznościowych.
Prezydent ujawnił, że wśród uwolnionych cywilów są osoby przetrzymywane przez Rosjan jeszcze od 2014, 2016 i 2017 roku. Wśród uwolnionych wojskowych znaleźli się m.in. obrońcy Mariupola.
Za pomoc w wymianie Zełenski podziękował ukraińskim służbom oraz władzom Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zapowiedział także kolejne wymiany, jednak nie uściślił, kiedy miałyby się one odbyć.
14:10. Putin zapowiedział, że możliwe jest osiągnięcie porozumienia o kontroli zbrojeń nuklearnych
Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że po zakończeniu negocjacji w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie powinno zostać osiągnięte porozumienie między Moskwą a Waszyngtonem dotyczące kontroli zbrojeń nuklearnych.
13:57. Armia zapewnia o stabilizacji kierunku pokrowskiego, eksperci: trzeba tam zaangażować większe siły
Sztab Generalny Ukrainy zapewnił, że sytuacja na obleganym przez siły rosyjskie kierunku miast Dobropilla i Pokrowsk w obwodzie donieckim stabilizuje się, eksperci ostrzegają jednak, że jej trwałe utrzymanie i wzmocnienie wymaga znacznych nakładów oraz stałego zaangażowania odwodów.
Siły obrony Ukrainy podejmują wszelkie niezbędne działania, aby zidentyfikować i zneutralizować grupy rosyjskich okupantów – powiedział PAP major Andrij Kowalow, rzecznik Sztabu Generalnego w Kijowie.
13:42. KE o rozmowie z Trumpem: panowała zgoda, że zawieszenie broni musi być pierwszym krokiem
Rzeczniczka KE Arianna Podesta potwierdziła, że podczas rozmowy z europejskimi przywódcami prezydent USA Donald Trump zapowiedział udział w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Panowała zgoda, że pierwszym krokiem musi być zawieszenie broni, a przebieg linii frontu - punktem wyjścia w rozmowach - dodała.
13:08. Ukraiński sztab o ataku na rafinerię w Wołgogradzie: kluczowa dla rosyjskiej armii
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził atak na rafinerię ropy naftowej w Wołgogradzie na południowym zachodzie Rosji i wyjaśnił, że jest to przedsiębiorstwo o kluczowym znaczeniu dla dostaw paliw dla rosyjskiej armii. Sztab zaprzeczył także wersji władz rosyjskich, jakoby rafineria miała ucierpieć jedynie od odłamków zestrzelonego drona.
Trafienia dronów bojowych spowodowały silne pożary w zakładzie
—odano w komunikacie strony ukraińskiej.
Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek. Operację przeprowadziły oddziały Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy i Głównego Zarządu Wywiadu (HUR) ministerstwa obrony Ukrainy, we współpracy z innymi rodzajami wojsk – wyjaśniono.
Rafineria w Wołgogradzie jest największym producentem paliw i smarów w Południowym Okręgu Federalnym Rosji. Co roku przetwarza ponad 15 mln ton ropy, co stanowi 5,6 proc. całego rosyjskiego przerobu. Zakład produkuje olej napędowy, benzynę i paliwo lotnicze, kluczowe dla logistyki sił zbrojnych Rosji
— podkreślono w komunikacie.
Ukraina konsekwentnie działa na rzecz ograniczenia zdolności produkcji paliw państwa-agresora i osłabienia jego armii. Rosja musi w pełni odczuć skutki swojej polityki agresji i zakończyć wojnę przeciwko Ukrainie
— oświadczył Sztab Generalny w Kijowie.
12:30. „Telegraph”: rosyjscy żołnierze, przebrani w cywilne ubrania, przenikają do ukraińskiego Pokrowska
Rosyjskie siły stosują nową taktykę, aby przenikać do Pokrowska, kluczowego węzła logistycznego w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy – podał brytyjski dziennik „Telegraph”. Według informacji ukraińskich wojsk, rosyjscy żołnierze ukrywają się wśród mieszkańców, przebrani w cywilne ubrania lub ukraińskie mundury.
Nawet 500 rosyjskich żołnierzy może ukrywać się wśród ludności cywilnej w mieście
— poinformował zastępca dowódcy 25. Samodzielnej Brygady Powietrznodesantowej Illa Petryna. Ukraińska armia przechwyciła rozmowy radiowe, prowadzone przez Rosjan i dotyczące prowadzenie działań infiltracyjnych w mieście, a także telefony komórkowe rosyjskich żołnierzy z mapami miasta, w tym z zaznaczonymi szlakami i przejściami.
Według Petryny głównym zadaniem Rosjan w Pokrowsku jest atakowanie ukraińskiej piechoty lub lekko opancerzonych pojazdów, a także szerzenie dezinformacji wśród Ukraińców.
12:16. Dzieci z Holandii na obozie Artek na okupowanym przez Rosję Krymie
Dzieci z Holandii uczestniczyły tego lata w obozie Artek na okupowanym przez Rosję Krymie, mimo że miejsce to znajduje się na liście sankcyjnej UE – ustalił dziennik „AD”. Holenderskie MSZ stanowczo odradza podróże na Krym i przypomina o obowiązku przestrzegania sankcji.
Na nagraniach publikowanych w rosyjskich sieciach społecznościowych widać pięcioro dzieci w holenderskich strojach ludowych, tańczących w drewniakach na terenie obozu Artek. W tle stoi można dostrzec stoisko udekorowane flagami i sztucznymi serami. Według „AD” obóz, opisywany przez UE jako „patriotyczny i militarystyczny”, od lat organizuje zajęcia o charakterze propagandowym, m.in. warsztaty składania broni czy spotkania z rosyjskimi żołnierzami.
Artek znajduje się na okupowanym przez Rosję Krymie i od czerwca 2024 r. objęty jest sankcjami UE, Wielkiej Brytanii i USA. Dyrektor placówki znajduje się na liście sankcyjnej od 2023 r. UE zarzuca organizatorom m.in. przymusowe przywożenie tam dzieci z okupowanych terenów Ukrainy.
11:40. Trump-Putin. Nowe szczegóły nt. spotkania!
Szczyt Trump-Putin na Alasce rozpocznie się w piątek o godz. 11.30 czasu lokalnego (21.30 czasu polskiego) - przekazał doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow.
Uszakow powiedział, że liderzy spotkają się w cztery oczy, nie licząc tłumaczy, a także w szerszym składzie, z uczestnikami delegacji obu krajów.
W rosyjskiej delegacji znajdą się m.in. ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow – dodał.
11:21. W spotkaniu Trump-Putin wezmą udział ministrowie obrony i finansów Rosji
Ministrowie obrony i finansów Rosji, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, wezmą udział w piątkowym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Wladimirem Putinem na Alasce – poinformowała rosyjska telewizja RBK, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Wcześniej agencja Reutera, również powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała, że w spotkaniu weźmie udział doradca ekonomiczny Putina, Kiriłł Dmitrijew.
10:56. Reuters: w spotkaniu Trump-Putin weźmie udział doradca ekonomiczny rosyjskiego przywódcy
Doradca ekonomiczny rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew, będzie uczestniczył w jutrzejszym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z Putinem na Alasce – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą.
Dmitrijew, który jest głównym pośrednikiem między Kremlem a administracją Trumpa, rozmawiał wcześniej ze specjalnym wysłannikiem Trumpa Steve’em Witkoffem, a także mówił o możliwości współpracy biznesowej między Moskwą a Waszyngtonem.
10:42. Rosyjskie władze: pożar w rafinerii w Wołgogradzie; w Rostowie nad Donem ranni po ukraińskim ataku
Spadające fragmenty ukraińskiego drona spowodowały pożar w rafinerii ropy naftowej w Wołgogradzie na południowym zachodzie Rosji. Trzynaście osób zostało rannych na skutek ataku bezzałogowca w Rostowie nad Donem – poinformowały władze regionalne.
W wyniku upadku szczątków doszło do rozlania się i zapalenia produktów naftowych w rafinerii w Wołgogradzie. Straż pożarna przystąpiła do gaszenia pożaru. Według wstępnych danych nie ma poszkodowanych
— poinformował w czwartek na Telegramie gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow. Koncern Łukoil, do którego należy rafineria, nie odpowiedział na prośbę agencji Reutera o komentarz.
P.o. gubernator obwodu rostowskiego na południu Rosji Jurij Slusar powiadomił natomiast, że z powodu ataku dronów uszkodzonych zostało kilka budynków wielorodzinnych w Rostowie nad Donem.
Według rosyjskiego ministerstwa obrony siły obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły w nocy ze środy na czwartek 44 ukraińskie drony, w tym dziewięć nad obwodem wołgogradzkim.
10:01. WhatsApp zapowiedział, że będzie walczył o utrzymanie dostępu Rosjan do połączeń
WhatsApp zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, by obywatele Rosji zachowali dostęp do połączeń telefonicznych mimo blokowania ich przez władze w Moskwie - poinformował portal Moscow Times.
WhatsApp stosuje szyfrowanie end-to-end i opiera się rządowym próbom naruszenia praw obywateli do bezpiecznej komunikacji. Dlatego władze (na Kremlu) próbują zablokować WhatsApp ponad 100 milionom naszych użytkowników w (Rosji)
— przekazał komunikator w oficjalnym oświadczeniu.
09:40. Ekspert: spotkanie Trumpa i Putina nie powinno być postrzegane jako nowa Jałta
Spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina nie należy postrzegać jako nowej Jałty – powiedział PAP ekspert think tanku Eurocreative Aurelien Duchene. Jego zdaniem kraje europejskie zdołały wywrzeć presję na Trumpa i zapobiec zawarciu umowy przez Rosję i USA za plecami Ukrainy.
09:08. Starmer spotka się dziś z prezydentem Ukrainy
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer spotka się rano z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – podało biuro szefa brytyjskiego rządu na Downing Street. Nie ujawniono, jakie tematy przywódcy poruszą podczas rozmów.
Do spotkania Starmera i Zełenskiego dojdzie na dzień przed szczytem z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina na Alasce, gdzie mają oni omawiać kwestię zawieszenia broni w Ukrainie.
08:16. Władze: pożar w rafinerii w Wołgogradzie po ukraińskim ataku
Spadające fragmenty ukraińskiego drona spowodowały pożar w rafinerii ropy naftowej w Wołgogradzie na południowym zachodzie Rosji – poinformował w czwartek gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow na Telegramie.
W wyniku upadku szczątków doszło do rozlania się i zapalenia produktów naftowych w rafinerii w Wołgogradzie. Straż pożarna przystąpiła do gaszenia pożaru. Według wstępnych danych nie ma poszkodowanych
— napisał gubernator.
07:08. Szef MSZ: ukraiński atak na rurociąg „Przyjaźń” w Rosji jest skandaliczny
Ukraiński atak na rurociąg „Przyjaźń”, który dostarcza ropę naftową na Węgry i ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, jest skandaliczny - napisał w środę na platformie X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.
W nocy Ukraina rozpoczęła atak dronami na kluczową stację dystrybucyjną rurociągu naftowego „Przyjaźń” w obwodzie briańskim w Rosji. Węgry są największym dostawcą energii elektrycznej na Ukrainę. Bez nas bezpieczeństwo energetyczne tego kraju byłoby wysoce niestabilne
— ostrzegł Szijjarto, komentując ukraiński atak.
00:01. Koalicja chętnych: granice nie mogą być zmieniane poprzez siłę
Granice międzynarodowe nie mogą być zmieniane poprzez siłę - podkreślili w środę w oświadczeniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz po wideokonferencji „koalicji chętnych”, na której omówiono kwestię Ukrainy.
Starmer, Macron i Merz byli współprowadzącymi środowego spotkania „koalicji chętnych”, w której uczestniczył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Omówiono na niej stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.
We wspólnym oświadczeniu przywódcy zaznaczyli, że „o drodze do pokoju w Ukrainie nie można decydować bez Ukrainy”, a także, że negocjacje mogą być prowadzone „tylko w kontekście zawieszenia broni bądź trwałego i znaczącego zaprzestania działań wojennych”.
Jeżeli Putin w piątek nie zgodzi się na rozejm, wówczas należy wzmocnić sankcje i inne ekonomiczne środki, by wywrzeć nacisk na rosyjską gospodarkę wojenną - ostrzegli.
Liderzy podkreślili też, że Ukraina musi otrzymać „solidne i wiarygodne” gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swej suwerenności.
Koalicja chętnych jest gotowa tu odegrać aktywną rolę
— zadeklarowali.
Przywódcy zastrzegli, że nie powinno się nakładać żadnych ograniczeń na możliwości współpracy Ukrainy z krajami trzecimi, a Rosja nie może wetować ewentualnej akcesji Ukrainy do UE i NATO.
„Koalicja chętnych” została zawiązana na początku marca z inicjatywy Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałych dostaw broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia rosyjskiej inwazji. Należą do niej 33 państwa.
