Prezydent USA Donald Trump powiedział, że istnieje duża szansa na to, by spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce zaowocowało kolejnym spotkaniem - między rosyjskim dyktatorem a prezydentem Ukrainy. Amerykański przywódca zaznaczył również, że w przypadku braku zawieszenia broni Rosję spotkają srogie konsekwencje.
Jest duża szansa, że zorganizujemy drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ na pierwszym dowiem się, gdzie jesteśmy i co robimy
— powiedział Trump podczas ogłaszania nagród Kennedy Center.
Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie. Chciałbym to zrobić niemal natychmiast i odbędziemy drugie krótkie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i mną, jeśli zechcą mnie tam widzieć. To byłoby spotkanie, na którym być może dałoby się to załatwić, ale pierwsze spotkanie tego nie załatwi
— dodał.
„Bardzo srogie konsekwencje”
Pytany o to, czy Rosję spotkają konsekwencje, jeśli po piątku nie wstrzyma swojej wojny, Trump odpowiedział twierdząco.
Będą bardzo srogie konsekwencje
— powiedział.
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737669-trump-traci-cierpliwosc-do-putina-srogie-konsekwencje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.