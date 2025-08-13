Trump traci cierpliwość do Putina. "Rosję spotkają bardzo srogie konsekwencje, jeśli do 15 sierpnia nie wstrzyma swojej wojny"

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że istnieje duża szansa na to, by spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce zaowocowało kolejnym spotkaniem - między rosyjskim dyktatorem a prezydentem Ukrainy. Amerykański przywódca zaznaczył również, że w przypadku braku zawieszenia broni Rosję spotkają srogie konsekwencje.

Jest duża szansa, że zorganizujemy drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ na pierwszym dowiem się, gdzie jesteśmy i co robimy

— powiedział Trump podczas ogłaszania nagród Kennedy Center.

Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie. Chciałbym to zrobić niemal natychmiast i odbędziemy drugie krótkie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i mną, jeśli zechcą mnie tam widzieć. To byłoby spotkanie, na którym być może dałoby się to załatwić, ale pierwsze spotkanie tego nie załatwi

— dodał.

Bardzo srogie konsekwencje”

Pytany o to, czy Rosję spotkają konsekwencje, jeśli po piątku nie wstrzyma swojej wojny, Trump odpowiedział twierdząco.

Będą bardzo srogie konsekwencje

— powiedział.

