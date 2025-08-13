Rutte o rozmowie z Trumpem i Zełenskim: Jesteśmy zjednoczeni w dążeniu do zakończenia tej strasznej wojny. Piłka po stronie Putina

Sprawdź
Jesteśmy zjednoczeni w dążeniu do zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie” - oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte po rozmowie telefonicznej z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. „Doceniamy przywództwo prezydenta Trumpa i ścisłą współpracę z sojusznikami”- zaznaczył.

Spotkanie służyło przedstawieniu stanowisk europejskich liderów prezydentowi USA przed jego rozmową z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, która ma odbyć się pojutrze na Alasce.

Doceniamy przywództwo prezydenta Trumpa”

Według Ruttego rozmowa z Trumpem, Zełenskim i europejskimi przywódcami była „świetna”.

Jesteśmy zjednoczeni w dążeniu do zakończenia tej strasznej wojny przeciwko Ukrainie i osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju

— podkreślił Rutte we wpisie na jednej z platform społecznościowych.

Doceniamy przywództwo prezydenta Trumpa i ścisłą współpracę z sojusznikami. Piłka jest teraz po stronie Putina

— napisał.

