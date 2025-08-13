„Jesteśmy zjednoczeni w dążeniu do zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie” - oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte po rozmowie telefonicznej z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. „Doceniamy przywództwo prezydenta Trumpa i ścisłą współpracę z sojusznikami”- zaznaczył.
Spotkanie służyło przedstawieniu stanowisk europejskich liderów prezydentowi USA przed jego rozmową z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, która ma odbyć się pojutrze na Alasce.
„Doceniamy przywództwo prezydenta Trumpa”
Według Ruttego rozmowa z Trumpem, Zełenskim i europejskimi przywódcami była „świetna”.
Jesteśmy zjednoczeni w dążeniu do zakończenia tej strasznej wojny przeciwko Ukrainie i osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju
— podkreślił Rutte we wpisie na jednej z platform społecznościowych.
Doceniamy przywództwo prezydenta Trumpa i ścisłą współpracę z sojusznikami. Piłka jest teraz po stronie Putina
— napisał.
aja/PAP
