Prezydent Macron ujawnia: Donald Trump zadeklarował, że rozmowy dotyczące Ukrainy nie odbędą się bez jej udziału

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Emmanuel Macron / autor: PAP/EPA
Emmanuel Macron / autor: PAP/EPA

Donald Trump zadeklarował, że rozmowy dotyczące Ukrainy nie odbędą się bez jej udziału” - przekazał Emmanuel Macron po wideokonferencji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego.

Chcemy, aby wszystko co dotyczy Ukrainy było omawiane z Ukrainą

— dodał Macron na konferencji prasowej po spotkaniu.

Wideokonferencja z Trumpem

Podczas wideokonferencji, w której wziął udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, omówiono stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Prezydent Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Fala komentarzy w sieci: „Ależ to jest potwarz dla Tuska i pokazanie mu miejsca w szeregu”

Prezydent Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z udziałem prezydenta USA. Tematem rozmów była wojna na Ukrainie

RELACJA. 1267. dzień wojny na Ukrainie. Rubio: Rosjanie stracili w lipcu 60 tys. żołnierzy. „Ta wojna wiele znaczy dla Putina”

Biały Dom podał, gdzie dokładnie spotkają się prezydenci USA i Rosji. „Trump jest zdeterminowany, by położyć kres tej wojnie”

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych