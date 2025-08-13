„Donald Trump zadeklarował, że rozmowy dotyczące Ukrainy nie odbędą się bez jej udziału” - przekazał Emmanuel Macron po wideokonferencji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego.
Chcemy, aby wszystko co dotyczy Ukrainy było omawiane z Ukrainą
— dodał Macron na konferencji prasowej po spotkaniu.
Wideokonferencja z Trumpem
Podczas wideokonferencji, w której wziął udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, omówiono stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.
xyz/PAP
