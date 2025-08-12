„Unia Europejska powinna zorganizować swój własny szczyt z przywódcą Rosji Władimirem Putinem” - napisał na Facebooku premier Węgier Viktor Orban, komentując odmowę podpisania unijnej deklaracji ws. Ukrainy przed spotkaniem prezydentów USA i Rosji na Alasce.
Cztery dni przed historycznym szczytem prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina, Rada Europejska podjęła próbę wydania oświadczenia w imieniu wszystkich szefów rządów i głów państw członkowskich. Zanim lewicowy mainstream Europy zacznie lamentować, że jestem »marionetką Putina«, chcę wyjaśnić, dlaczego nie mogłem podpisać tej deklaracji
— napisał szef węgierskiego rządu.
Orban: „Dajmy szansę pokojowi!”
W oświadczeniu próbuje się przedstawić warunki przed spotkaniem, na które liderzy UE nie zostali nawet zaproszeni. Smutne jest już to, że UE zacietrzewiła się w swoim stanowisku, a jedyną gorszą rzeczą byłoby, gdybyśmy zaczęli wydawać instrukcje z tylnego siedzenia. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zorganizowanie własnego szczytu UE-Rosja, podążając za przykładem spotkania USA-Rosja
— oświadczył Orban.
Dajmy szansę pokojowi!
— zakończył.
Oświadczenie liderów 26 państw UE
Liderzy 26 państw UE zaznaczyli w opublikowanym oświadczeniu, że „drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy”. Dodali, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy i zadeklarowali, że UE jest gotowa na gwarancje bezpieczeństwa, a ich częścią musi być zdolność Ukrainy do skutecznej obrony.
Oświadczenie - pod którym nie podpisały się jedynie Węgry - ma podkreślić spójne podejście Europy do kwestii wojny na Ukrainie przed spotkaniem Trumpa z Putinem.
My, przywódcy UE, z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju, a także bezpieczeństwa dla Ukrainy
— napisano.
Przywódcy unijni zapewnili też, że będą w dalszym ciągu wspierać Ukrainę na drodze do członkostwa w UE.
Unia Europejska, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi podobnie myślącymi partnerami, będzie nadal udzielać Ukrainie wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego, ponieważ Ukraina korzysta ze swojego niezbywalnego prawa do samoobrony
— podkreślili liderzy.
nt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737542-orban-ue-powinna-zorganizowac-swoj-wlasny-szczyt-z-putinem
