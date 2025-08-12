Viktor Orban: Unia Europejska powinna zorganizować swój własny szczyt z Władimirem Putinem. Dajmy szansę pokojowi!

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Władimir Putin / autor: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Władimir Putin / autor: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Unia Europejska powinna zorganizować swój własny szczyt z przywódcą Rosji Władimirem Putinem” - napisał na Facebooku premier Węgier Viktor Orban, komentując odmowę podpisania unijnej deklaracji ws. Ukrainy przed spotkaniem prezydentów USA i Rosji na Alasce.

Cztery dni przed historycznym szczytem prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina, Rada Europejska podjęła próbę wydania oświadczenia w imieniu wszystkich szefów rządów i głów państw członkowskich. Zanim lewicowy mainstream Europy zacznie lamentować, że jestem »marionetką Putina«, chcę wyjaśnić, dlaczego nie mogłem podpisać tej deklaracji

— napisał szef węgierskiego rządu.

Orban: „Dajmy szansę pokojowi!”

W oświadczeniu próbuje się przedstawić warunki przed spotkaniem, na które liderzy UE nie zostali nawet zaproszeni. Smutne jest już to, że UE zacietrzewiła się w swoim stanowisku, a jedyną gorszą rzeczą byłoby, gdybyśmy zaczęli wydawać instrukcje z tylnego siedzenia. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zorganizowanie własnego szczytu UE-Rosja, podążając za przykładem spotkania USA-Rosja

— oświadczył Orban.

Dajmy szansę pokojowi!

— zakończył.

Oświadczenie liderów 26 państw UE

Liderzy 26 państw UE zaznaczyli w opublikowanym oświadczeniu, że „drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy”. Dodali, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy i zadeklarowali, że UE jest gotowa na gwarancje bezpieczeństwa, a ich częścią musi być zdolność Ukrainy do skutecznej obrony.

Oświadczenie - pod którym nie podpisały się jedynie Węgry - ma podkreślić spójne podejście Europy do kwestii wojny na Ukrainie przed spotkaniem Trumpa z Putinem.

My, przywódcy UE, z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju, a także bezpieczeństwa dla Ukrainy

— napisano.

Przywódcy unijni zapewnili też, że będą w dalszym ciągu wspierać Ukrainę na drodze do członkostwa w UE.

Unia Europejska, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi podobnie myślącymi partnerami, będzie nadal udzielać Ukrainie wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego, ponieważ Ukraina korzysta ze swojego niezbywalnego prawa do samoobrony

— podkreślili liderzy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wspólnie oświadczenie przywódców 26 państw UE przed spotkaniem Trump-Putin. „Drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy”

nt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych