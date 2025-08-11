NA ŻYWO

RELACJA. 1266. dzień wojny na Ukrainie. Prezydent Zełenski: Putin nie przygotowuje się do zakończenia wojny

autor: Fratria/X

Trwa 1266. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Wtorek, 12 sierpnia 2025 r.

00:01. Zełenski: Putin nie przygotowuje się do zakończenia wojny

Przywódca Rosji Władimir Putin z pewnością nie przygotowuje się do zakończenia wojny, a wręcz przeciwnie – ruchy jego wojsk mogą świadczyć o przygotowaniach do operacji ofensywnych – oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

On (Putin) na pewno nie przygotowuje się do zawieszenia broni ani zakończenia wojny. Putin nastawiony jest wyłącznie na to, by przedstawić spotkanie z Ameryką jako swoje osobiste zwycięstwo i dalej działać tak jak dotychczas, wywierać presję na Ukrainę tak jak dotychczas

— powiedział Zełenski w codziennym nagraniu wideo.

Podkreślił, że ukraiński wywiad i dowództwo wojskowe nie widzą oznak, że Rosjanie „otrzymali sygnały do przygotowań na okres powojenny”.

red/PAP/X/FB

