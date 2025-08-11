Trwa 1266. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 12 sierpnia 2025 r.
15:05. Brytyjski ekspert: Europa zepchnięta na margines rozmów o zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą
Kraje europejskie zostały zepchnięte na margines rozmów o zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, ponieważ nie mają one znaczącej siły politycznej ani militarnej – ocenił w rozmowie z PAP dr Neil Melvin z brytyjskiego think tanku, Royal United Services Institute (RUSI).
13:47. Szef MSZ przygotował projekt stanowiska rządu ws. rozmów o Ukrainie
Premier Donald Tusk poinformował, że szef MSZ Radosław Sikorski przygotował na posiedzenie rządu projekt stanowiska dotyczący amerykańsko-rosyjskich rozmów ws. Ukrainy. Osobne stanowisko przygotowywać będzie grupa przywódców europejskich.
12:32. Intensywne walki na kierunku pokrowskim, Rosjanie chcą przeciąć ważne trasy logistyczne
Trwają intensywne walki na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, gdzie siły rosyjskie próbują przełamać ukraińską obronę i przeciąć ważne trasy logistyczne – powiadomiły ukraińskie źródła wojskowe i eksperci.
Dla wsparcia obecnych tam wojsk skierowano 1. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy Azow. Według projektu analitycznego DeepState Rosjanie poczynili postępy w kierunku miejscowości Dobropillia, na północny zachód od Pokrowska, gdzie przesunęli się o 10 km w głąb ukraińskich pozycji i zajęli obszar o powierzchni do 23 km kwadratowych.
Zagrożona jest ważna dla logistyki ukraińskich wojsk trasa Pokrowsk-Dobropilla-Kramatorsk – przekazał DeepState.
Po ostatecznym umocnieniu się (Rosjan) i zgromadzeniu sił nastąpią nieuchronne próby posuwania się w głąb terytorium, a także będą wysyłane zespoły dronów, które utrudnią reorganizację alternatywnej logistyki oraz utrzymanie przez Siły Obrony okolicznych pozycji. Jeśli rozwój wydarzeń się nie zmieni, możemy okazać się w sytuacji, kiedy Dobropillia upadnie szybciej niż Pokrowsk
— napisano w komunikacie.
12:00. Resort obrony w Mińsku zapowiedział na wrzesień rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe
Ministerstwo obrony w Mińsku poinformowało, że siły zbrojne Białorusi i Rosji przeprowadzą wspólne ćwiczenia w dniach 12-16 września. Manewry odbędą się na terytorium Białorusi.
Celem ćwiczeń jest przetestowanie zdolności Białorusi i Rosji do „zapewnienia militarnego bezpieczeństwa Państwa Związkowego oraz ich gotowość do odparcia potencjalnej agresji” - przekazało ministerstwo.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uprzedzał wcześniej - bez podawania szczegółów - że Rosja „szykuje coś” na Białorusi pod pretekstem rutynowych ćwiczeń wojskowych.
11:41. „Le Figaro”: Trzeba się cieszyć na spotkanie Trumpa z Putinem
„Trzeba się cieszyć, a nie martwić, że prezydent USA Donald Trump spotka się 15 sierpnia na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem” – napisał na łamach dziennika „Le Figaro” znany francuski komentator Renaud Girard. Jego zdaniem spotkanie nie rozwiąże kwestii spornych między USA a Rosją, ale jest dobrym znakiem.
Publicysta przyznaje, że rozwój wydarzeń mógłby być lepszy, gdyby na Alaskę zostali zaproszeni przywódcy europejscy i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ale w dyplomacji trzeba umieć wykorzystywać to, co się ma.
W swoim komentarzu Girard broni podejścia Trumpa do dyplomacji. Zwraca uwagę, że udało mu się zaprowadzić pokój na Kaukazie Południowym (deklaracja między Armenią a Azerbejdżanem) i doprowadzić do porozumienia Rwandy z Demokratyczną Republiką Konga.
Komentator twierdzi, że Trump nie jest neokonserwatystą, a więc nie chce zaprowadzać demokracji siłą, chce natomiast rozmawiać ze wszystkimi liderami, także z dyktatorami.
11:01. Orban: UE powinna zorganizować swój własny szczyt z Putinem
Unia Europejska powinna zorganizować swój własny szczyt z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - napisał na Facebooku premier Węgier Viktor Orban, komentując odmowę podpisania unijnej deklaracji w sprawie Ukrainy przed piątkowym spotkaniem prezydentów USA i Rosji na Alasce.
10:42. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 980 żołnierzy (łącznie 1065220 od początku pełnoskalowej wojny).
09:50. Jeden żołnierz zabity, 11 rannych w rosyjskim ataku rakietowym na wojskowy ośrodek szkoleniowy
Jeden żołnierz zginął, a 11 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na jeden z ośrodków szkoleniowych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy – poinformowało we wtorek dowództwo tego rodzaju wojsk.
Dziś w nocy wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na teren jednego z pododdziałów szkoleniowych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Alarm dla personelu został ogłoszony niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu rakietowym. Pomimo podjętych środków bezpieczeństwa (…) grupa żołnierzy znalazła się w strefie rażenia amunicji kasetowej. Wiadomo o jednym zabitym i 11 rannych o różnym stopniu ciężkości
— ogłoszono w komunikacie.
Dowództwo wojsk lądowych nie poinformowało, w jakiej części Ukrainy doszło do ataku. Zapewniło, że ranni otrzymali niezbędną pomoc medyczną oraz przekazało kondolencje rodzinie i bliskim zabitego żołnierza.
09:23. Atak ukraińskich dronów na fabrykę produkującą syntetyczne kryształy do sprzętu wojskowego
Ukraińskie drony zaatakowały nocą z poniedziałku na wtorek zakłady Monokristałł w Stawropolu w Rosji, na terenie zakładu wybuchł pożar - poinformował niezależny rosyjski kanał Astra na Telegramie. Firma wytwarza syntetyczne kryształy stosowane w produkcji sprzętu wojskowego.
Syreny alarmowe zawyły również w sąsiednim Niewinnomysku. W mieście znajduje się szereg zakładów chemicznych, które wcześniej były celem ataków Sił Zbrojnych Ukrainy - przekazał portal Moscow Times.
Monokristałł produkuje m.in. korund - materiał stosowany w systemach optycznych, elementach ochronnych czujników i laserów, w tym w urządzeniach wojskowych (celownikach, kamerach termowizyjnych, systemach laserowych, głowicach naprowadzających pociski rakietowe, osłonach kamer dronów). Firma wytwarza również karborund, używany w osłonach pancernych, radarach i elektronice wojskowej.
Wiosną media rosyjskie informowały o wielomilionowych zamówieniach rządowych przemysłu zbrojeniowego.
08:54. Drony HUR zaatakowały jedyny w Rosji zakład produkcji helu
Drony wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) zaatakowały Orenburski Zakład Helowy, który jest jedynym w Rosji producentem helu, gazu wykorzystywanego m.in. w produkcji rakiet – powiadomiły ukraińskie media, powołując się na źródła w wywiadzie.
11 sierpnia drony Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przeprowadziły atak na Orenburski Zakład Helowy w mieście Orenburg w Rosji. Jest to jedyne w Rosji przedsiębiorstwo produkujące krytycznie ważny komponent wykorzystywany w produkcji rakiet, w przemyśle kosmicznym oraz lotniczym
— przekazała agencja Interfax-Ukraina.
Według HUR przeloty dronów mogli obserwować mieszkańcy Orenburga, którzy poinformowali także o serii eksplozji w rejonie zakładu. Około godz. 20 w poniedziałek lokalne władze podjęły decyzję o zamknięciu odcinka federalnej autostrady M-5 „Ural” w rejonie miejscowości Pieriewołockoje i Chołodnyje Kluczi, gdzie znajduje się zakład.
Orenburski Zakład Helowy to jedyne przedsiębiorstwo produkujące hel w Rosji i jedno z największych w Europie; jego roczna moc przerobowa wynosi ok. 15 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Hel jest szeroko wykorzystywany w produkcji rakiet, w przemyśle kosmicznym i lotniczym.
07:01. Liderzy 26 państw: drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy
Drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy - oświadczyli przywódcy 26 państw UE. Zaznaczyli, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy. Zadeklarowali, że UE jest gotowa do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa, a ich częścią musi być zdolność Ukrainy do skutecznej obrony.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wspólnie oświadczenie przywódców 26 państw UE przed spotkaniem Trump-Putin. „Drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy”
03:15. Na wschodniej granicy Łotwy ćwiczenia z budowy fortyfikacji i blokowania mobilności wojskowej agresora
Łotewskie wojsko rozpoczęło ćwiczenia „Bastiony”, w ramach których jednostki inżynieryjne wykonują zadania z budowy umocnień i przeciwdziałania mobilności wojskowej armii agresora - podało radio LSM.
Na wschodzie w regionie Łatgalii oraz w środkowej części kraju testowane są m.in. metody transportu oraz stawiania betonowych bloków i zasieków, w tym z wykorzystaniem barier Hesco. Metalowe konstrukcje siatkowo-szkieletowe wypełnione są ziemią lub kamieniami, tworząc swoiste bastiony.Ćwiczenia potrwają półtora tygodnia, do 22 sierpnia.
W ub. roku w Łatgalii, kilka kilometrów od granicy z Rosją łotewskie wojsko zaczęło składować tysiące ciężkich kamiennych, żelbetowych i metalowych elementów do budowy zapór przeciwpancernych i przeciwpiechotnych w ramach realizowanej Bałtyckiej Linii Obrony wzmacniającej flankę wschodnią i chroniącą przed wtargnięciem obcych wojsk ze strony Rosji i Białorusi.
01:30. Szefowa MSZ Finlandii: pokój na Ukrainie, który będzie nagrodą dla Rosji, to zagrożenie dla Europy i świata
Pokój niesprawiedliwy lub pokój, w którym agresor jest w taki czy inny sposób nagradzany, może mieć jedynie słabe skutki. Nie tylko dla bezpieczeństwa Europy, ale dla całego porządku światowego - przestrzegła szefowa MSZ Finlandii Elina Valtonen przed spotkaniem przywódców USA i Rosji na Alasce.
00:30. Rosja oczekuje od Belgradu „rozwiązania” problemu eksportu amunicji na Ukrainę
Ambasador Rosji w Serbii, Aleksandr Bocan-Charczenko, wyraził nadzieję, że serbski prezydent Aleksandar Vuczić „rozwiązał” już problem eksportu amunicji, która według Moskwy trafiała z Serbii na Ukrainę - wynika z wywiadu udzielonego tego dnia serbskiej prasie.
00:01. Zełenski: Putin nie przygotowuje się do zakończenia wojny
Przywódca Rosji Władimir Putin z pewnością nie przygotowuje się do zakończenia wojny, a wręcz przeciwnie – ruchy jego wojsk mogą świadczyć o przygotowaniach do operacji ofensywnych – oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
On (Putin) na pewno nie przygotowuje się do zawieszenia broni ani zakończenia wojny. Putin nastawiony jest wyłącznie na to, by przedstawić spotkanie z Ameryką jako swoje osobiste zwycięstwo i dalej działać tak jak dotychczas, wywierać presję na Ukrainę tak jak dotychczas
— powiedział Zełenski w codziennym nagraniu wideo.
Podkreślił, że ukraiński wywiad i dowództwo wojskowe nie widzą oznak, że Rosjanie „otrzymali sygnały do przygotowań na okres powojenny”.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737507-relacja-1266-dzien-wojny-intensywne-walki-pod-pokrowskiem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.