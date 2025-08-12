Decyzja prezydenta o wysłaniu Gwardii Narodowej do Waszyngtonu jest niepokojące i bezprecedensowe - powiedziała burmistrz stolicy Muriel Bowser. Zapowiedziała jednak współpracę z Białym Domem i stwierdziła, że dodatkowa obecność federalnych funkcjonariuszy w mieście nie musi wyjść na złe.
Chociaż dzisiejsze działanie jest niepokojąca i bezprecedensowa, nie mogę powiedzieć, że biorąc pod uwagę całą retorykę z przeszłości, jesteśmy całkowicie zaskoczeni
— powiedziała Bowser na konferencji prasowej zwołanej po ogłoszeniu przez prezydenta Trumpa przejęcia federalnej kontroli nad miejską policją oraz wysłaniu tam wojsk Gwardii Narodowej.
Bowser stwierdziła, że choć uważa wysyłanie wojsk przeciwko Amerykanom na amerykańskiej ziemi za nielegalne, to przyznała również, że ustawa o waszyngtońskim samorządzie daje uprawnienia ograniczenia autonomii miasta, jeśli - jak zrobił to Trump - ogłosi on stan nadzwyczajny. Burmistrz liczącej ok. 700 tys. mieszkańców stolicy wezwała przy tym do uczynienia Dystryktu Kolumbii stanem, co od wielu lat jest postulatem mieszkańców terytorium niemającego głosu w Kongresie.
Występująca obok niej szefowa waszyngtońskiej policji Pamela Smith zapowiedziała współpracę z władzami federalnymi i stwierdziła, że dodatkowe posiłki funkcjonariuszy federalnych z innych agencji, m.in. FBI, może pomóc w zwalczaniu przestępczości w mieście.
Wcześniej ruch Trumpa skrytykowała złożona z Demokratów rada miasta.
To sztuczna ingerencja w działalność władz lokalnych. Przestępczość z użyciem przemocy w Dystrykcie jest najniższa od 30 lat. Federalizacja Departamentu Policji Metropolitalnej jest nieuzasadniona, ponieważ nie ma żadnego stanu wyjątkowego. Co więcej, Gwardia Narodowa nie ma przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego ani znajomości lokalnych przepisów. Rola Gwardii nie obejmuje badania ani rozwiązywania przestępstw w Dystrykcie. Wezwanie Gwardii Narodowej to niepotrzebne działanie bez żadnej realnej misji
— napisała Rada w oświadczeniu.
Decyzja Trumpa
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rząd federalny przejmie kontrolę nad policją w Waszyngtonie oraz że rozmieści tam 800 żołnierzy Gwardii Narodowej. Ogłosił w ten sposób „wyzwolenie” amerykańskiej stolicy.
To jest dzień wyzwolenia w Waszyngtonie, odzyskamy naszą stolicę
— ogłosił Trump podczas konferencji prasowej.
Jak ocenił, sytuacja w mieście staje się „kompletnym i totalnym bezprawiem”. Zapowiedział, że skorzysta z przepisów ustawy o waszyngtońskim samorządzie, by przejąć federalną kontrolę nad policją metropolitalną, oraz rozmieści w stolicy 800 żołnierzy waszyngtońskiej Gwardii Narodowej.
Trump zapowiedział likwidację „slumsów” w mieście i rozprawienie się z „karawanami młodych ludzi, którzy o każdej porze dnia i nocy szaleją na ulicach”. Twierdził, że sytuacja w stolicy zagraża funkcjonowaniu państwa, i wymienił listę urzędników, którzy w ostatnich latach padli ofiarami przestępstw; ostatnim z nich był 20-letni były pracownik Departamentu ds. Efektywności Rządu (DOGE). Pokazywał również statystyki dotyczące zabójstw w stolicach różnych krajów, z których wynikało, że liczba zabójstw w Waszyngtonie jest proporcjonalnie znacznie wyższa niż m.in. w Bogocie, Meksyku, Bagdadzie, Islamabadzie czy Brasilii.
Mimo to, waszyngtońscy przedstawiciele przekonują, że przestępczość w Waszyngtonie spada i obecnie jest na poziomie najniższym od 30 lat.
mly/PAP
