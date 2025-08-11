Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce zadzwoni do prezydenta Ukrainy oraz przywódców europejskich i powie, jaki układ jest możliwy do zawarcia. Poinformował też, że będzie się starał odzyskać część ziem dla Ukrainy.
Trump zapowiedział w ten sposób swoje rozmowy na Alasce z rosyjskim przywódcą.
Spotkam się z prezydentem Putinem i zobaczymy, co chodzi mu po głowie. Jeśli to będzie uczciwa umowa, powiem o niej przywódcom Unii Europejskiej i NATO, a także prezydentowi Zełenskiemu. Myślę, że z szacunku zadzwonię najpierw do niego, a potem do nich. Mogę powiedzieć: powodzenia, walczcie dalej. Albo: możemy dojść do porozumienia
— mówił Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu poświęconej przestępczości w Waszyngtonie. Podkreślił, że chce szybkiego zawieszenia broni
Obecność Zełenskiego
Amerykański prezydent stwierdził, że Zełenski „nie jest częścią” szczytu na Alasce, lecz oznajmił, że chce, by następne spotkanie było między prezydentami Rosji i Ukrainy - z jego udziałem lub bez.
Powiedziałbym, że mógłby przyjść, ale był na wielu spotkaniach. Jest tam od trzech i pół roku. Nic się nie wydarzyło. Chcesz kogoś, kto postępuje tak od trzech i pół roku?
— zapytał.
Trump zapowiedział, że będzie rozmawiać na temat wymiany terytoriów między krajami i obiecał, że będzie się starać odzyskać ziemie dla Ukrainy.
Linie teraz są bardzo nierówne i nastąpią pewne zmiany, zmiany w terytorium (…) Zmienimy linie, linie frontu. Rosja okupuje dużą część Ukrainy. Zajęła bardzo korzystne terytorium. Spróbujemy odzyskać część tego terytorium dla Ukrainy. Ale oni (Rosjanie) zajęli bardzo atrakcyjne tereny
— zaznaczył.
Mocna krytyka
Prezydent USA wyraził też frustrację z powodu wypowiedzi Zełenskiego, ponownie sugerując też, że ponosi winę za wybuch wojny.
Dogaduję się z Zełenskim, ale nie zgadzam się z tym, co zrobił, bardzo, bardzo poważnie. Nie zgadzam się. To wojna, która nigdy nie powinna się wydarzyć
— mówił.
Wskazywał, że ukraiński przywódca powiedział mu, że musi uzyskać konstytucyjną zgodę na zmianę terytorium.
On ma zgodę na wojnę i zabijanie wszystkich, ale potrzebuje zgody na zamianę terytoriów - a do wymiany dojdzie
— podkreślał Trump.
Relacje z Rosją
Pytany o to, czy powróci do normalnego handlu z Rosją, jeśli dojdzie do pokoju, odpowiedział twierdząco.
Rosja ma bardzo cenny kawałek ziemi. Gdyby Władimir Putin skupił się na interesach, a nie na wojnie…
— powiedział, dodał jednak, że „Rosjanie to wojowniczy naród”.
Przytoczył też anegdotę z rozmowy z premierem Węgier Viktorem Orbanem, podczas której zapytał go, czy Ukraina jest w stanie zwyciężyć.
Spojrzał na mnie, jakby chciał powiedzieć: „Co za głupie pytanie”. Powiedział: „Rosja to ogromny kraj, a oni swój kraj i życie mają dzięki wojnom (…) Chiny biją cię w handlu, Rosja bije cię w wojnie
— mówił.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737494-trump-ujawnia-zelenskiego-nie-bedzie-na-spotkaniu-z-putinem
