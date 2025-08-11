Przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner zapowiedziała, że w przyszłości niemiecki parlament będzie obecny na platformie TikTok. Jak podkreśliła, mimo zastrzeżeń chce w ten sposób dotrzeć do młodych odbiorców, dla których portale społecznościowe stanowią podstawowe źródło informacji. Przypomnijmy, że w Rumunii duża aktywność Calina Georgescu na TikToku była jednym z argumentów, które miały potwierdzać zaangażowanie obcych służb we wsparcie dla kandydata. Wybory unieważniono.
Skoro istnieje takie medium (TikTok - PAP), byłoby dość bezsensowne nie informować o naszej pracy i nie prezentować parlamentu
— oświadczyła Kloeckner w wywiadzie dla agencji dpa.
Według przewodniczącej parlamentu TikTok nie jest „pod wieloma względami pozbawiony problemów, (…) ale nie jest też zabroniony”.
Na tej platformie (…) są ludzie, którzy nie informują się nigdzie indziej
— zauważyła polityk CDU. Dodała, że przede wszystkim młodzi ludzie czerpią informacje z TikToka.
Problem z TikTokiem
Na TikToku publikowane są głównie krótkie filmy, głównie o charakterze rozrywkowym, ale też informacyjnym. Część z nich zawiera fałszywe informacje - przypomniała dpa. W przypadku TikToka, należącego do chińskiej firmy Bytedance, istnieją poważne obawy, że aplikacja może być nadużywana przez władze ChRL do gromadzenia informacji o użytkownikach. Potencjał platformy, zapewniającej dotarcie do dużej grupy odbiorców, dostrzegły zarówno prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD), jak i lewicowa partia Die Linke. Na TikToku obecny jest też niemiecki rząd.
