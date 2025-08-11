„Żadna decyzja nie osłabi naszej czujności w transformacji Wojska Polskiego – mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak- Kamysz pytany o planowane spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Jak mówił, wiąże „duże nadzieje” w związku ze spotkaniem obu polityków.
Do spotkania prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina dojdzie 15 sierpnia w amerykańskim stanie Alaska. Jeszcze w ubiegłym tygodniu Trump zasugerował, że podczas spotkania uzgodniona zostanie wymiana terytoriów między Rosją i Ukrainą.
Jesteśmy w momencie, w którym jest najbliżej do zawieszenia broni od momentu rozpoczęcia konfliktu, więc wiążę z tym spotkaniem duże nadzieje
— mówił Kosiniak-Kamysz na wspólnej konferencji prasowej z wicepremier, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim.
Sprawa polskiego bezpieczeństwa
Szef MON wyraził nadzieję, że spotkanie obu polityków zakończy się „pozytywnie dla bezpieczeństwa Europy, Ukrainy, a przez to dla bezpieczeństwa Polski”.
Jak jednak zaznaczył, żadna decyzja „choćby ta najbardziej wymarzona o upragnionym pokoju, nie osłabi naszej czujności w cyberprzestrzeni, ani w budowaniu i w transformacji Wojska Polskiego”. Zdaniem wicepremiera, w takich okolicznościach należałoby zwiększyć intensywność działań, ponieważ Rosja oraz jej sojusznicy zyskałaby czas na odtworzenie swoich zdolności militarnych.
My tego czasu nigdy nie możemy zmarnować i na taką ewentualność, taki plan mamy. Jesteśmy gotowi
— podkreślił szef MON.
Spotkanie Nawrocki-Trump
Na konferencji prasowej wicepremierzy byli również pytani o planowane na 3 września spotkanie robocze prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Trumpem. Zaproszenie Nawrockiego do Białego Domu potwierdził szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Tematy rozmów to m.in. bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza.
Gawkowski podkreślił, że Stany Zjednoczone są dla Polski „strategicznym partnerem”, a współpraca obu państw powinna być elementem przekazu prezydenta Nawrockiego podczas wizyty.
Myślę, że zacieśnianie stosunków polsko-amerykańskich wszystkim będzie dobrze służyło
— dodał.
as/PAP
