Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że ustępstwa wobec Rosji nie przekonają jej do zaprzestania walk, dlatego należy zwiększyć presję na Kreml. „W ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie ponad tysiąc bomb lotniczych i prawie 1400 dronów bojowych” - wskazał.
Rosja przedłuża wojnę, a zatem zasługuje na silniejszą presję ze strony świata. Rosja odmawia zaprzestania zabijania, a zatem nie powinna otrzymać żadnych nagród ani korzyści. I nie jest to tylko stanowisko moralne – jest to stanowisko racjonalne. Ustępstwa nie przekonują zabójcy. Morderców powstrzymuje jednak naprawdę silna ochrona życia
— napisał Zełenski na platformie X.
Wojna trwa
Prezydent zauważył, że kolejny tydzień zakończył się bez jakiejkolwiek próby Rosji, aby spełnić liczne żądania świata i powstrzymać zabijanie.
Tylko w ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 137 starć bojowych i tak jest każdego dnia. Armia rosyjska nie zmniejsza presji i nie liczy swoich strat
— podkreślił.
Zełenski powiadomił, że tylko w strefie odpowiedzialności ukraińskiej 32. samodzielnej brygady zmechanizowanej w rejonie (powiecie) pokrowskim, w obwodzie donieckim, w ciągu tygodnia, od 4 do 10 sierpnia, zlikwidowano 209 rosyjskich żołnierzy.
I to jest wynik tylko jednej naszej brygady
— zaznaczył.
Pokój dzięki silne
Szef państwa ukraińskiego poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia wojska rosyjskie użyły przeciwko Ukrainie ponad tysiąc bomb lotniczych i prawie 1400 dronów bojowych.
Ataki rakietowe również trwają. Chronimy życie naszych obywateli i wzmacniamy obronę przeciwlotniczą. Tak wygląda sytuacja na froncie. Odpowiednia powinna być (zatem) także (reakcja) dyplomacji
— zaapelował.
Prezydent podziękował wszystkim na świecie, którzy przybliżają prawdziwy pokój – pokój dzięki sile.
Tylko taki pokój z Rosją jest możliwy do osiągnięcia. Pracujemy nad tym 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu
-– podsumował.
Spotkanie Trumpa i Putina
W piątek, 15 sierpnia, przywódcy USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, mają spotkać się w amerykańskim stanie Alaska. Politycy z wielu państw zachodnich i eksperci alarmują, że rezultatem tych rozmów mogą być decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji.
Liderzy sześciu krajów Europy, w tym premier Polski Donald Tusk, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wydali wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy. Podkreślili w nim, że „pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą”.
Dokument, w którym podkreślono, że „drogi do pokoju w Ukrainie nie można ustalać bez udziału Kijowa”, podpisali też szefowie rządów: Włoch - Giorgia Meloni, Niemiec - Friedrich Merz i Wielkiej Brytanii - Keir Starmer oraz prezydenci Finlandii - Alexander Stubb i Francji - Emmanuel Macron.
