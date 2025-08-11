Niemieckie MSZ wezwało Izrael do złożenia wyjaśnień po nalocie w Strefie Gazy, w którym zginęli palestyńscy dziennikarze. „Jeśli dochodzi do takich sytuacji, (…) to strona, która dopuściła się takiego zabójstwa, ma obowiązek jasno wyjaśnić i w przejrzysty sposób przedstawić, dlaczego było to konieczne” - podkreślił w poniedziałek rzecznik resortu.
Niemiecki MSZ żąda od Izraela wyjaśnień
Rzecznik niemieckiego MSZ skrytykował działania izraelskiej armii.
Zabijanie pracowników mediów jest absolutnie niedopuszczalne
— skomentował.
Zaznaczył, że oczekuje, iż Izrael się wytłumaczy.
Jeśli dochodzi do takich sytuacji, (…) to strona, która dopuściła się takiego zabójstwa, ma obowiązek jasno wyjaśnić i w przejrzysty sposób przedstawić, dlaczego było to konieczne
— powiedział.
Dodał również:
Do tej pory tak się nie stało.
Rzecznik resortu oświadczył, że dla niemieckiego rządu oczywiste jest, iż dziennikarze muszą być chronieni. Izrael musi wyjaśnić, w jakim stopniu utrata tego statusu ochronnego jest w ogóle uzasadniona, a władze Izraela muszą zapewnić dziennikarzom w Strefie Gazy możliwość „swobodnego i bezpiecznego wykonywania swojej pracy”.
Doniesienia o śmierci dziennikarzy
Katarska telewizja Al-Dżazira poinformowała wczoraj wieczorem, że pięciu jej dziennikarzy zostało zabitych w wymierzonym w nich ataku izraelskiego drona. Dodano, że ofiary to dwóch dziennikarzy: Anas al-Szarif i Mohammed Krejke oraz trzech operatorów kamer: Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa i Mohammed Nufal.
Później uzupełniono, że w uderzeniu zginęło łącznie siedem osób, a poza pięcioma pracownikami Al-Dżaziry zginął również niezależny palestyński dziennikarz Mohammed al-Chaldi oraz osoba, której nazwiska nie podano. Atak był wymierzony w namiot dziennikarzy ustawiony przy wejściu do szpitala Al-Szifa w mieście Gaza.
Izraelska armia potwierdziła nalot, zaznaczając, że jego celem był Al-Szarif, który był „terrorystą podającym się za dziennikarza”. Według wojska Al-Szarif kierował komórką terrorystyczną Hamasu i był odpowiedzialny za ataki rakietowe na izraelskich cywilów i wojskowych.
Według danych Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) od początku wojny w Strefie Gazy, czyli od października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zginęło co najmniej 242 dziennikarzy.
Atak Izraela na pracowników mediów potępiło Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR), inne organizacje międzynarodowe i stowarzyszenia dziennikarskie oraz władze wielu krajów.
