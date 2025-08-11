Brytyjski rząd zwiększa zakres programu „Deportuj teraz, odwołaj się później”, dodając 15 państw do listy, z której więźniowie-cudzoziemcy mogą być szybciej deportowani. W przyszłości program ma rozszerzyć się o kolejne kraje.
Wielka Brytania nowelizuje więzienną politykę deportacyjną
Program znany pod nazwą „Deportuj teraz, odwołaj się (od wyroku - PAP) później” pozwala na odesłanie cudzoziemców, którzy popełnili przestępstwa i przebywają w więzieniach w Anglii i Walii, do ich ojczyzn zanim będą mogli się odwołać od decyzji brytyjskiego sądu. Przysługuje im prawo do wzięcia udziału w rozprawach odwoławczych, ale w swoich krajach za pośrednictwem łącza wideo.
Na liście nowych państw znalazła się m.in. Kanada, Indie, Australia, Bułgaria, Łotwa, Angola, Kenia. Łącznie liczba krajów wzrosła do 23, czyli trzy razy więcej niż w momencie, gdy program ten ruszał w 2014 r. Brytyjskie MSW zapowiedziało, że w przyszłości mogą dołączyć kolejne państwa.
Szefowa resortu spraw wewnętrznych Yvette Cooper oświadczyła, że rozszerzenie programu ma na celu uniemożliwienie cudzoziemskim więźniom „wykorzystania brytyjskiego systemu imigracyjnego” oraz przyspieszenie procesu ich deportacji.
Dane z więzień na wyspach
Według opublikowanych w kwietniu danych, pod koniec 2024 r. w więzieniach w Anglii i Walii przebywało 10 355 obcokrajowców, co stanowi 12 proc. osadzonych. Średni koszt pobytu w więzieniu jednej osoby przez rok wynosi ok. 54 tys. funtów.
Po obywatelach brytyjskich, największą liczbą więźniów stanowią Albańczycy (11 proc.), Polacy (8 proc.) i Rumuni (7 proc.). Według danych MSW w 2024 r. obywatele tych krajów byli najczęściej deportowani z Wielkiej Brytanii.
