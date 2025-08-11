Premier Australii Anthony Albanese oświadczył, że jego kraj uzna państwo palestyńskie we wrześniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dodał, że Australia opowiada się za rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego zgodnie z zasadą dwóch państw.
Rozwiązanie konfliktu według zasady dwóch państw jest dla ludzkości najlepszą nadzieją przełamania cykli przemocy na Bliskim Wschodzie i położenia kresu konfliktowi, cierpieniom i wyniszczeniu ludności Gazy
— powiedział Albanese na konferencji prasowej po posiedzeniu gabinetu.
Dodał, że Australia zdecydowała się na to posunięcie po uzyskaniu zapewnień od władz Autonomii Palestyńskiej, że Hamas nie będzie odgrywał w przyszłym państwie żadnej roli, Strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana i przeprowadzone zostaną wybory.
Decyzje innych państw
Jak zaznacza Associated Press, Albanese dołączył w ten sposób do przywódców Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady, którzy już wcześniej zadeklarowali taki zamiar.
Premier już od wielu tygodni był pod naciskiem wielu Australijczyków, a nawet członków swojego gabinetu, aby zdecydował się uznać przyszłe państwo palestyńskie.
Rząd Australii skrytykował też zapowiedź premiera Izraela Benjamina Netanjahu rozpoczęcia nowej, zakrojonej na szeroką skalę ofensywy militarnej w Gazie.
