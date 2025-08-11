Australia uzna państwo palestyńskie! Taką decyzję ogłosił premier Anthony Albanese. "Rozwiązanie konfliktu według zasady dwóch państw"

Premier Australii Anthony Albanese oświadczył, że jego kraj uzna państwo palestyńskie we wrześniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dodał, że Australia opowiada się za rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego zgodnie z zasadą dwóch państw.

Rozwiązanie konfliktu według zasady dwóch państw jest dla ludzkości najlepszą nadzieją przełamania cykli przemocy na Bliskim Wschodzie i położenia kresu konfliktowi, cierpieniom i wyniszczeniu ludności Gazy

— powiedział Albanese na konferencji prasowej po posiedzeniu gabinetu.

Dodał, że Australia zdecydowała się na to posunięcie po uzyskaniu zapewnień od władz Autonomii Palestyńskiej, że Hamas nie będzie odgrywał w przyszłym państwie żadnej roli, Strefa Gazy zostanie zdemilitaryzowana i przeprowadzone zostaną wybory.

Decyzje innych państw

Jak zaznacza Associated Press, Albanese dołączył w ten sposób do przywódców Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady, którzy już wcześniej zadeklarowali taki zamiar.

Premier już od wielu tygodni był pod naciskiem wielu Australijczyków, a nawet członków swojego gabinetu, aby zdecydował się uznać przyszłe państwo palestyńskie.

Rząd Australii skrytykował też zapowiedź premiera Izraela Benjamina Netanjahu rozpoczęcia nowej, zakrojonej na szeroką skalę ofensywy militarnej w Gazie.

