Trwa 1265. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r.
00:01. Co najmniej 12 osób zostało rannych w ataku rosyjskiego lotnictwa na Zaporoże
Co najmniej 12 osób zostało rannych w niedzielę w ataku rosyjskiego lotnictwa na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie – poinformowało na platformie X ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych. Według agencji Ukrinform poszkodowanych zostało 20 osób.
Siły rosyjskie zaatakowały, przy użyciu kierowanych bomb lotniczych, dzielnice mieszkalne, klinikę i dworzec autobusowy. Jedna z osób rannych została wydobyta przed ekipy ratownicze spod gruzów zniszczonych konstrukcji - głosi wpis ministerstwa.
W środę w takim samym ataku bombami kierowanymi w okolicach Zaporoża zginęły dwie osoby a 12 zostało rannych.
red/PAP/X/FB
