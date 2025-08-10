NA ŻYWO

RELACJA. 1265. dzień wojny na Ukrainie. Co najmniej 12 osób zostało rannych w ataku rosyjskiego lotnictwa na Zaporoże

Trwa 1265. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r.

00:01. Co najmniej 12 osób zostało rannych w ataku rosyjskiego lotnictwa na Zaporoże

Co najmniej 12 osób zostało rannych w niedzielę w ataku rosyjskiego lotnictwa na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie – poinformowało na platformie X ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych. Według agencji Ukrinform poszkodowanych zostało 20 osób.

Siły rosyjskie zaatakowały, przy użyciu kierowanych bomb lotniczych, dzielnice mieszkalne, klinikę i dworzec autobusowy. Jedna z osób rannych została wydobyta przed ekipy ratownicze spod gruzów zniszczonych konstrukcji - głosi wpis ministerstwa.

W środę w takim samym ataku bombami kierowanymi w okolicach Zaporoża zginęły dwie osoby a 12 zostało rannych.

red/PAP/X/FB

