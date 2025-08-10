Trwa 1265. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 11 sierpnia 2025 r.
20:30. Zełenski: Putin nie przygotowuje się do zawieszenia broni
On (Putin) na pewno nie przygotowuje się do zawieszenia broni ani zakończenia wojny. Putin nastawiony jest wyłącznie na to, by przedstawić spotkanie z Ameryką jako swoje osobiste zwycięstwo i dalej działać tak jak dotychczas, wywierać presję na Ukrainę tak jak dotychczas
— powiedział prezydeny Ukrainy Wołodymyr Zełenski w codziennym nagraniu wideo.
Podkreślił, że ukraiński wywiad i dowództwo wojskowe nie widzą oznak, że Rosjanie „otrzymali sygnały do przygotowań na okres powojenny”.
Przeciwnie, przemieszczają swoje wojska i siły w taki sposób, aby rozpocząć nowe operacje ofensywne. Jeśli ktoś przygotowuje się do pokoju, to tak nie postępuje. Nadal informujemy naszych partnerów o rzeczywistej sytuacji na polu walki, w dyplomacji oraz w rosyjskim planowaniu dalszych działań
— przekazał Zełenski.
18:55. Merz i Starmer planują wirtualne spotkania przed szczytem na Alasce
Pałac Elizejski poinformował, że prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i kanclerz Niemiec Friedrich Merz odbędą w środę wirtualne spotkanie w sprawie Ukrainy przed szczytem Trump-Putin na Alasce, aby skoordynować swe działania.
Tego samego dnia zorganizowane zostaną inne spotkania online, między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem - głosi komunikat Pałacu Elizejskiego. Nieco wcześniej rzecznik niemieckiego rządu Steffen Meyer poinformował, że Merz będzie rozmawiał w środę z prezydentem i wiceprezydentem USA w sprawie wojny w Ukrainie, a wcześniej weźmie udział w wideokonferencji przywódców sześciu państw europejskich, w tym Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii.
18:30. Na co liczy Kreml przed spotkaniem z Trumpem?
Europejczycy uważają, że w Alasce powinno zostać uzgodnione bezwarunkowe zawieszenie broni, którego złamanie pociągałoby za sobą wprowadzenie przez UE, USA i Wielką Brytanię sankcji wtórnych na kraje, które sprowadzają towary z Rosji. Dopiero później miałyby się rozpocząć rozmowy pokojowe.
18:00. Trump: Po rozmowie z Putinem zadzwonię do Zełenskiego
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce zadzwoni do prezydenta Ukrainy oraz przywódców europejskich i powie, jaki układ jest możliwy do zawarcia. Poinformował też, że będzie się starał odzyskać część ziem dla Ukrainy.
Spotkam się z prezydentem Putinem i zobaczymy, co ma na myśli. Jeśli to będzie uczciwa umowa, powiem o niej przywódcom Unii Europejskiej i NATO, a także prezydentowi Zełenskiemu. Myślę, że z szacunku zadzwonię najpierw do niego, a potem do nich. Mogę powiedzieć: powodzenia, walczcie dalej. Albo: możemy dojść do porozumienia
— opowiadał Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Zasugerował, że Zełenski nie weźmie udziału w szczycie, bo był już na wielu spotkaniach. Obiecał też, że będzie się starać odzyskać ziemie dla Ukrainy.
17:40. Podolak: rozmowy USA-Rosja nie rozwiążą problemu wojny
Rozmowy USA-Rosja nie rozwiążą problemu wojny; jeśli chcemy jej zakończenia, konieczna jest obecność Ukrainy i Europy – powiedział doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak. W jego ocenie oczekiwania wobec negocjacji prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, zapowiedzianych na 15 sierpnia na Alasce, są zawyżone.
„Format dwustronny Rosja–Stany Zjednoczone nie rozwiąże kwestii wojny i pokoju w całości. Jeszcze raz podkreślam: Stany Zjednoczone mogą mieć prawo, Trump może mieć prawo spotykać się z kim chce, (rozmawiać - PAP) na dowolne tematy. Ale bez wątpienia jeśli chcemy dojść do finału tej wojny, obecność Ukrainy jest konieczna, podobnie jak obecność Europy (…) ponieważ wszystko to dotyczy przede wszystkim kontynentu europejskiego”
– powiedział Podolak w programie telewizyjnym. Doradca Zełenskiego uznał, że spotkanie na Alasce nie przyniesie ważnych rezultatów. „Moim zdaniem nic istotnego nie uzyskamy. Bo jednak jest zrozumienie, czym jest Federacja Rosyjska i co Putin rozumie pod pojęciem zakończenia wojny” – podkreślił.
Ocenił także, że możliwość udziału Zełenskiego w rozmowach 15 sierpnia na Alasce wynosi pół na pół, ponieważ „na razie nie ma żadnego scenariusza”.
16:50. Premier Szwecji o rozmowach pokojowych
Sposób zakończenia wojny w Ukrainie wpłynie na co najmniej kolejne pokolenie, przygotowujemy się na różne scenariusze – oświadczył premier Szwecji Ulf Kristersson po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. Kristersson zwołał oba gremiaw trybie pilnym w związku z zaplanowanym na piątek spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.
Premier Szwecji poinformował, że na temat szczytu USA-Rosja będzie w tym tygodniu rozmawiał z europejskimi przywódcami. „Żadnych negocjacji o Ukrainie bez Ukrainy, żadnych negocjacji o Europie bez Europy” – napisał Kristersson na platformie X.
16:30. Kosiniak-Kamysz: żadna decyzja ws. Ukrainy nie osłabi naszej czujności w transformacji Wojska Polskiego
Żadna decyzja nie osłabi naszej czujności w transformacji Wojska Polskiego – powiedział szef pytany o planowane spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina. Jak mówił, wiąże „duże nadzieje” w związku ze spotkaniem obu polityków.
16:20. Starmer: Ukraina musi być zaangażowana w rozmowy dotyczące zakończenia wojny
Brytyjski premier popiera działania prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokoju w Ukrainie, ale zaangażowany w nie musi być również Kijów – podało biuro szefa rządu, komentując planowane na piątek spotkanie przywódców USA i Rosji na Alasce.
„Nigdy nie zaufamy prezydentowi Putinowi (…), ale będziemy wspierać Ukrainę, prezydenta Trumpa i państwa europejskie, gdy rozpoczną się negocjacje pokojowe”
– powiedział rzecznik Starmera w rozmowie z dziennikarzami. Zapewnił, że strona brytyjska, a także państwa tworzące tzw. koalicję chętnych, są przygotowane do prowadzenia negocjacji w sprawie zawieszenia broni. „Wyciągamy wnioski z przeszłości, gdzie ewidentnie brakowało nam sensownych gwarancji bezpieczeństwa, które nie pozwoliłyby Putinowi na uzbrojenie się i ponowne wejście na wojenną ścieżkę” – oznajmił rzecznik.
16:15. Zełenski rozmawiał z premierem Indii
Prezydent Ukrainy poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Indii Narendrą Modim, w której omówiono m.in. sankcje na Rosję.
„Ważne jest, że Indie wspierają nasze wysiłki pokojowe i podzielają stanowisko, że wszystko, co dotyczy Ukrainy, musi być rozstrzygane z udziałem Ukrainy. Inne formaty nie przyniosą rezultatu”
– powiadomił Zełenski po rozmowie.
„Rozmawialiśmy także szczegółowo o sankcjach przeciwko Rosji. Podkreśliłem, że należy ograniczać eksport rosyjskich surowców energetycznych, w tym ropy, aby zmniejszyć jej potencjał i zdolność finansowania dalszego prowadzenia tej wojny. Ważne, by obecnie każdy przywódca mający realne instrumenty wpływu na Rosję wysyłał Moskwie odpowiednie sygnały”
– dodał na platformie X.
15:50. Niemcy o spotkaniu na Alasce: nic ponad głowami Ukraińców
Przed planowanym spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce rzecznik niemieckiego rządu Steffen Meyer podkreślił w poniedziałek, że nie da się osiągnąć pokoju „ponad głowami Ukrainek i Ukraińców”.
„Jeśli celem jest osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju, to jest to możliwe tylko z udziałem Ukrainy. To całkowicie wykluczone, by osiągnąć ten cel ponad głowami Ukrainek i Ukraińców” - powiedział rzecznik rządu w Berlinie.
14:15. Ukraińcy produkują drony dla swojej armii z pomocą portugalskich wolontariuszy
Grupa uchodźców wojennych z Ukrainy, przebywających na terytorium Portugalii, wytwarza drony dla swojej armii; produkcja na masową skalę jest możliwa dzięki wsparciu portugalskich wolontariuszy - ustaliła telewizja CNN Portugal.
Według stacji firma znajdująca się w aglomeracji Lizbony, założona przez ukraińskich imigrantów, regularnie zmienia miejsce montażu dronów ze względów bezpieczeństwa. Producenci bezzałogowców obawiają się ewentualnych aktów sabotażu, dokonywanych przez Rosjan lub na ich zlecenie. Jak powiadomiła CNN Portugal, pracownicy dowiadują się o miejscu wytwarzania dronów dzień wcześniej, gdy otrzymują zaszyfrowaną wiadomość.
Cytowani przez stację przedstawiciele ukraińskiej spółki, funkcjonującej w Portugalii, podkreślili, że działalność firmy opiera się na poufności „w związku z zagrożeniem ze strony Rosji”.
„Niektórzy z (pracowników) otrzymywali już pogróżki w mediach społecznościowych (…), po tym, gdy informacje o rozwijanym projekcie trafiły na fora internetowe prowadzone przez rosyjską wspólnotę w Portugalii” - dowiedziała się CNN Portugal.
13:40. Zełenski: Ustępstwa nie przekonają Rosji do zaprzestania walk
Prezydent Ukrainy ocenił, że ustępstwa wobec Rosji nie przekonają jej do zaprzestania walk, dlatego należy zwiększyć presję na Kreml. W ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie ponad tysiąc bomb lotniczych i prawie 1400 dronów bojowych - dodał.
Rosja przedłuża wojnę, a zatem zasługuje na silniejszą presję ze strony świata. Rosja odmawia zaprzestania zabijania, a zatem nie powinna otrzymać żadnych nagród ani korzyści. I nie jest to tylko stanowisko moralne – jest to stanowisko racjonalne. Ustępstwa nie przekonują zabójcy. Morderców powstrzymuje jednak naprawdę silna ochrona życia
— napisał Zełenski na platformie X. Zauważył, że kolejny tydzień zakończył się bez jakiejkolwiek próby Rosji, aby spełnić liczne żądania świata i powstrzymać zabijanie.
„Tylko w ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 137 starć bojowych i tak jest każdego dnia. Armia rosyjska nie zmniejsza presji i nie liczy swoich strat” - podkreślił, informując że tylko w strefie odpowiedzialności ukraińskiej 32. samodzielnej brygady zmechanizowanej w rejonie (powiecie) pokrowskim, w obwodzie donieckim, w ciągu tygodnia, od 4 do 10 sierpnia, zlikwidowano 209 rosyjskich żołnierzy. „I to jest wynik tylko jednej naszej brygady” - zaznaczył.
Szef państwa ukraińskiego poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia wojska rosyjskie użyły przeciwko Ukrainie ponad tysiąc bomb lotniczych i prawie 1400 dronów bojowych. „Ataki rakietowe również trwają. Chronimy życie naszych obywateli i wzmacniamy obronę przeciwlotniczą. Tak wygląda sytuacja na froncie. Odpowiednia powinna być (zatem) także (reakcja) dyplomacji” - zaapelował.
Prezydent podziękował wszystkim na świecie, którzy przybliżają prawdziwy pokój – pokój dzięki sile. „Tylko taki pokój z Rosją jest możliwy do osiągnięcia. Pracujemy nad tym 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu” – podsumował.
13:01. 6 osób zginęło w ostrzałach obwodów chersońskiego i donieckiego
Co najmniej sześć osób zginęło w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach obwodów chersońskiego i donieckiego, na południu i wschodzie Ukrainy - poinformowały miejscowe władze. W obu regionach rannych zostało też 20 osób.
W obwodzie chersońskim zginęły cztery osoby, a dziewięć zostało rannych, w tym trzech policjantów - przekazała służba prasowa policji. W obwodzie donieckim w ciągu doby dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych - podały władze lokalne.
Pod ostrzałem rosyjskim znalazło się w ciągu ostatniej doby 37 miejscowości, w tym Chersoń. Wojska rosyjskie zrzuciły z drona bombę na ekipę policyjnego radiowozu, która zajmowała się wypadkiem drogowym. Rannych zostało trzech policjantów w wieku od 29 do 34 lat.
Według danych policji, w Chersoniu po rosyjskich atakach uszkodzone są dwa budynki wielorodzinne i 13 domów prywatnych, a także obiekt infrastruktury krytycznej, trzy samochody oraz placówka służby zdrowia. W centralnej części miasta uderzenia dronów FPV uszkodziły dwa prywatne domy. Ogień artyleryjski uszkodził infrastrukturę placówki służby zdrowia i kolejny prywatny dom.
11:50. Manewry wojskowe na Litwie
Litwa rozpoczyna ćwiczenia wojskowe w pobliżu granicy z Białorusią przed manewrami Zapad-2025. W litewskich ćwiczeniach weźmie udział około 350 żołnierzy i 50 jednostek sprzętu.
11:30. Szef MSZ Czech z wizytą w Kijowie
Minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavský przybył z wizytą na Ukrainę. Jak podkreślił, to już jego szósta wizyta, a „Czechy nie zrezygnują ze wspierania Ukraińców w walce z rosyjskim agresorem”.
11:20. Rosjanie informują o strąceniu 312 ukraińskich dronów w ciągu doby
Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi też, że w ciągu doby Rosjanie strącili siedem pocisków wystrzelonych przez zestawy HIMARS.
10:20. Tagiczny bilans
Rosyjskie ataki w ciągu ostatniej doby zabiły 7 osób, a 47 zostało ranny.
10:01. Zełenski o atakach na zakłady energetyczne
„Rosyjskie ataki na azerbejdżańskie zakłady energetyczne w Ukrainie mogą według doniesień skłonić Baku do uzbrojenia Kijowa. W nocy 8 sierpnia siły rosyjskie zaatakowały skład ropy naftowej SOCAR w obwodzie odeskim pięcioma dronami Shahed, wzniecając pożar i uszkadzając rurociąg z olejem napędowym” - pisze The Kyiv Independent.
„To są celowe ataki nie tylko na te obiekty, ale także na naszą współpracę [z Azerbejdżanem]” – powiedział Wołodymyr Zełenski.
09:10. W ciągu doby na froncie doszło do 137 starć
Informacje takie przekazuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Z jego komunikatu wynika, że Rosjanie w ciągu doby przeprowadzili 59 ataków powietrznych, 4 615 ataków z użyciem dronów i 6 009 ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskiej armii oraz terenów zabudowanych.
08:50. Władze: w atakach ukraińskich dronów zginęły trzy osoby
Trzy osoby zginęły w obwodach tulskim i niżnonowogrodzkim w europejskiej części Rosji w nocy z niedzieli na poniedziałek w rezultacie ataków ukraińskich dronów - poinformowały władze regionalne i ministerstwo obrony Rosji cytowane przez agencję Reutera. Atakowane miały być również inne obwody Rosji.
Jak napisał na Telegramie gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Miljajew, dwie osoby są też ranne i zostały przewiezione do szpitala. Obwód tulski graniczy z obwodem moskiewskim.
07:08. Władze: w atakach ukraińskich dronów zginęły 2 osoby
Dwie osoby poniosły śmierć w obwodzie tulskim, w niedzielę późnym wieczorem, w rezultacie ataku ukraińskich dronów - poinformowały lokalne władze i ministerstwo obrony Rosji cytowane przez Reutera. Atakowane miały być również inne obwody Rosji.
Jak napisał na Telegramie gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Miljajew, dwie dalsze osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Obwód tulski graniczy od północy z obwodem moskiewskim.
00:01. Co najmniej 12 osób zostało rannych w ataku rosyjskiego lotnictwa na Zaporoże
Co najmniej 12 osób zostało rannych w niedzielę w ataku rosyjskiego lotnictwa na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie – poinformowało na platformie X ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych. Według agencji Ukrinform poszkodowanych zostało 20 osób.
Siły rosyjskie zaatakowały, przy użyciu kierowanych bomb lotniczych, dzielnice mieszkalne, klinikę i dworzec autobusowy. Jedna z osób rannych została wydobyta przed ekipy ratownicze spod gruzów zniszczonych konstrukcji - głosi wpis ministerstwa.
W środę w takim samym ataku bombami kierowanymi w okolicach Zaporoża zginęły dwie osoby a 12 zostało rannych.
