Prezydent USA Donald Trump oznajmił w niedzielę, że bezdomni muszą „natychmiast” wynieść się z Waszyngtonu do miejsca z dala od miasta. Trump zapowiedział też zamknięcie wszystkich kryminalistów w stolicy.
Trump zakomunikował w ten sposób, co zamierza ogłosić podczas planowanej na poniedziałek konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu w stolicy.
Sprawię, że nasza Stolica będzie bezpieczniejsza i piękniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Bezdomni muszą się wynieść, NATYCHMIAST. Zapewnimy wam miejsca do spania, ale Z DALA od stolicy
— napisał Trump na własnym portalu Truth Social.
Odnowienie Waszyngtonu
Dodał, że wyprowadzać się nie muszą przestępcy, bo zostaną wszyscy wsadzeni do więzienia i że nie będzie już dla nich taryfy ulgowej.
Chcemy ODNOWIĆ naszą Stolicę
– zaznaczył Trump.
To już kolejna wypowiedź prezydenta, który wcześniej wielokrotnie groził, że przejmie federalną kontrolę nad miejskimi władzami i rozprawi się z przestępczością i bezdomnością.
Bezdomność od lat jest widocznym problemem na ulicach amerykańskiej stolicy i innych dużych miast w USA, a Trump wiele razy narzekał na widoki namiotów i obozowisk bezdomnych w stołecznych parkach i na chodnikach. Jeszcze pod koniec lipca podpisał rozporządzenie na temat bezdomnośći, które ma pomóc władzom miejskim w usuwaniu ludzi w kryzysie bezdomności z ulic. Jak napisano w rozporządzeniu, jego celem jest „zakończenie włóczęgostwa i przywrócenie porządku” w amerykańskich miastach. Dokument przewiduje m.in. kierowanie na leczenie w placówkach osób chorych psychicznie albo nadużywających różnych substancji.
Trump narzekał również na przestępczość w Waszyngtonie, mimo że statystyki policyjne sugerują że w ciągu ostatniego roku doszło do ponad 35 proc. spadku przestępstw z użyciem przemocy, a obecny poziom jest najniższy od 30 lat.
