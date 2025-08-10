Premier Benjamin Netanjahu oświadczył podczas konferencji prasowej, że ponieważ Hamas nie chce się ugiąć, Izrael nie ma innego wyjścia, jak „dokończyć robotę” i pokonać go. Dodał, że celem nie jest zajęcie miasta Gaza, lecz „wyzwolenie Gazy”.
Nowa ofensywa w Gazie ma na celu zniszczenie tam dwóch pozostałych bastionów Hamasu
— dodał premier, którego rząd zapowiedział, że armia Izraela będzie dążyć do zajęcia miasta.
Podczas konferencji prasowej Netanjahu bronił tej decyzji, protestując przeciw „globalnej kampanii kłamstw”, jak nazwał głosy krytyki, potępiające plany Izraela.
Zapowiedział, że kampania zakończy się „dość szybko” i obiecał, że Izrael utworzy w tym mieście „chronione korytarze” i nowe punkty dystrybucji pomocy humanitarnej.
Uwolnienie zakładników
Netanjahu oświadczył też, że władze Izraela omawiają „kreatywne sposoby” uwolnienia zakładników podczas kampanii przeciw Hamasowi w Strefie Gazy. Zapewnił, że nie chce okupować Gazy, ani przedłużać wojny.
Przedłużanie wojny doprowadziłoby do tego, że wielu zakładników zmarłoby z głosu
— dodał Netanjahu.
Hamas ostrzegł, że jeśli siły izraelskie rozpoczną nową ofensywę, to zabije zakładników.
Premier stwierdził też, że plan zajęcia miasta Gaza - to „najlepszy sposób na zakończenie wojny”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Szefowie dyplomacji pięciu krajów potępili izraelski plan okupacji Gazy. Wezwali do „natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni”
nt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737404-netanjahu-hamas-nie-chce-sie-ugiac-wiec-musimy-go-pokonac
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.