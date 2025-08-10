WIDEO

Chwile grozy w Portugalii! Co najmniej pięć osób zostało rannych w wyniku ataku byka. Zwierze było... atrakcją festiwalu

autor: Fratria/X

Co najmniej pięć osób zostało rannych w wyniku ataku byka podczas lokalnego święta w Alcochete pod Lizboną, na zachodzie Portugalii. Wypuszczone na ulicę zwierzę było jedną z atrakcji festynu.

Lokalna straż pożarna przekazała, że jeden z wypuszczonych byków stratował grupę osób w pobliżu przepływającej przez Alcochete rzeki Tag.

Trzy osoby zaatakowane przez rozjuszone zwierzę wpadły do rzeki. Jeden z dwóch uderzonych przez byka mężczyzn odniósł poważne obrażenia ciała. Jego stan określono jako bardzo poważny; rannego przetransportowano do lizbońskiego szpitala św. Józefa.

Organizatorzy wydarzenia dotychczas nie potwierdzili informacji telewizji CMTV, że już w pierwszym dniu lokalnego święta, jeden z biegnących przez miasto byków zranił kilka osób.

Gonitwy z bykami i walki ze zwierzętami

W wielu gminach Portugalii, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim odbywają się festyny, podczas których organizowane są gonitwy z bykami, a także walki z tymi zwierzętami.

W przeciwieństwie do Hiszpanii, gdzie podczas korridy byk ginie na arenie, w Portugalii podczas widowisk tego typu zwierzę nie jest zabijane przed publicznością.

mly/PAP/X

