Co najmniej pięć osób zostało rannych w wyniku ataku byka podczas lokalnego święta w Alcochete pod Lizboną, na zachodzie Portugalii. Wypuszczone na ulicę zwierzę było jedną z atrakcji festynu.
Lokalna straż pożarna przekazała, że jeden z wypuszczonych byków stratował grupę osób w pobliżu przepływającej przez Alcochete rzeki Tag.
Trzy osoby zaatakowane przez rozjuszone zwierzę wpadły do rzeki. Jeden z dwóch uderzonych przez byka mężczyzn odniósł poważne obrażenia ciała. Jego stan określono jako bardzo poważny; rannego przetransportowano do lizbońskiego szpitala św. Józefa.
Organizatorzy wydarzenia dotychczas nie potwierdzili informacji telewizji CMTV, że już w pierwszym dniu lokalnego święta, jeden z biegnących przez miasto byków zranił kilka osób.
Gonitwy z bykami i walki ze zwierzętami
W wielu gminach Portugalii, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim odbywają się festyny, podczas których organizowane są gonitwy z bykami, a także walki z tymi zwierzętami.
W przeciwieństwie do Hiszpanii, gdzie podczas korridy byk ginie na arenie, w Portugalii podczas widowisk tego typu zwierzę nie jest zabijane przed publicznością.
mly/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737362-chwile-grozy-w-portugalii-byk-ranil-ludzi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.