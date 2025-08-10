Telewizja NBC News poinformowała, że władze USA rozważają zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na Alasce - rozmowy przywódców USA i Rosji Donalda Trumpa i Władimira Purtina. Wcześniej o możliwym udziale w nich Zełenskiego informowała CBS News.
NBC News powołała się na wysokiego rangą urzędnika Białego Domu, a także trzy inne osoby, które mają być zaznajomione ze sprawą.
Trwają rozmowy na ten temat
— cytuje jedną z nich amerykańska stacja.
Podkreślono zarazem, że wizyta Zełenskiego nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona i nie jest jasne, czy ostatecznie prezydent Ukrainy pojawi się na Alasce. Zaznaczono, że „jest to możliwe”.
Wcześniej także telewizja CBS News poinformowała, że „istnieje możliwość udziału Zełenskiego w jakiś sposób w zaplanowanym na piątek spotkaniu Trumpa z Putinem”. Wysoki rangą urzędnik Białego Domu powiedział w rozmowie z CBS News, że plany dotyczące piątkowego szczytu na Alasce są płynne i wciąż jest szansa na to, aby Zełenski mógł być w to wydarzenie „w jakiś sposób zaangażowany”.
Słowa Trumpa
Stacja przypomniała, że na początku tygodnia Biały Dom poinformował, że prezydent USA jest otwarty na spotkanie z Putinem i Zełenskim. Trump stwierdził, że w pierwszej kolejności będzie rozmawiać z rosyjskim przywódcą; wyraził też nadzieję na zorganizowanie trójstronnych rozmów.
Szczyt na Alasce może być pierwszą rozmową Putina twarzą w twarz z amerykańskim przywódcą od czasu spotkania z byłym prezydentem Joe Bidenem w czerwcu 2021 r. w Szwajcarii, osiem miesięcy przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.
Ustalenia Reutersa
Jeden z urzędników Białego Domu poinformował, że prezydent USA Donald Trump jest gotowy zorganizować na Alasce trójstronny szczyt z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełnskiego i przywódcy Rosji Władimira Putina
— poinformowała agencja Reutera.
Reuters nie podał tożsamości, ani funkcji cytowanego urzędnika. Rozmówca agencji podkreślił natomiast, że obecnie Biały Dom przygotowuje spotkanie dwustronne Trump-Putin na prośbę rosyjskiego przywódcy.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737361-zelenski-dolaczy-do-trumpa-i-putina-na-alasce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.