Brytyjski „The Sun” okreslił to miejsce jako „Zombieland”. Niemiecki „Bild” napisał, że to „najgorsze narkotykowe piekło Europy”. We Frankfurcie, zwanym też Crackfordem, żyje pięć tysięcy osób uzależnionych od cracku, heroiny lub fentanylu. Słynny youtuber Kurt Caz, który udał się na Bahnhofsviertel, czyli tzw. dzielnicę dworcową, postanowił wraz z obstawą zobaczyć, co dzieje się na miejscu na własne oczy.
Dzisiaj udamy się do osławionej dzielnicy Bahnhofsviertel, która została całkowicie opanowana przez przestępczość, nielegalnych migrantów i narkotyki. Będziesz miał szczęście, jeśli zobaczysz niemiecką flagę lub prawdziwego Niemca w tej części miasta
— wskazał youtuber w swoim filmie.
„Witamy w Niemczech”
Wielu ludzi tutaj otwarcie bierze narkotyki i pali crack na ulicach. Frankfurt ma problem z epidemią narkotyków od lat 90., właściwie od lat 70.
— wyjaśnił Kurt Caz w dalej części nagrania.
Oni mają problem z kamerą, ale ja mam problem z tym, że zażywają narkotyki na ulicach. Heroina, ona właśnie wstrzykuje sobie prosto w biały dzień. Jesteśmy w Zombielandii. Tu leży pani, która przedawkowuje
— relacjonował.
Policja nas skarciła, bo niektórzy narkomani i dilerzy nie lubili, jak ich filmowaliśmy. Więc poszli na policję i powiedzieli, że nie powinniśmy ich filmować bez ich zgody. Ale sprzedawanie i zażywanie narkotyków na ulicy jest w porządku. Witamy w Niemczech
— podsumował youtuber.
„Nie pozwólmy na to w Polsce”
Fragment filmu na platformie X zamieścił profil „Służby w akcji”.
Obrazki jakie nagrał w DZIEŃ, dają do myślenia. Proszę, nie pozwólmy na to w Polsce. Nasze służby i tak już mają masę pracy
— zaapelowano.
nt/YT/Kurt Caz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737321-frankfurt-jak-zombieland-youtuber-pokazal-cala-prawde
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.