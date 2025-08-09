„Nastolatek otworzył ogień do tłumu na Times Square w Nowym Jorku, raniąc trzy osoby” - poinformowała agencja AFP, cytując miejscową policję. Do zdarzenia doszło dziś nad ranem.
Rzeczniczka policji przekazała, że do strzelaniny doszło po kłótni.
Napastnik został zatrzymany, a jego broń została zarekwirowana
— zaznaczyła.
Trzy osoby ranne
Ranne zostały osoby w wieku 19-65 lat, są w stanie stabilnym.
W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać tłum uciekający po tym, jak oddano strzały, jednak AFP nie była w stanie potwierdzić ich wiarygodności.
W lipcu uzbrojony w karabin mężczyzna wszedł do nowojorskiego wieżowca i zastrzelił cztery osoby, po czym odebrał sobie życie.
