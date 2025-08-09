WIDEO

Chwile grozy na Times Square! Nastolatek otworzył ogień do tłumu. Są ranni. "Został zatrzymany, a jego broń została zarekwirowana"

Times Square / autor: Fratria

Nastolatek otworzył ogień do tłumu na Times Square w Nowym Jorku, raniąc trzy osoby” - poinformowała agencja AFP, cytując miejscową policję. Do zdarzenia doszło dziś nad ranem.

Rzeczniczka policji przekazała, że do strzelaniny doszło po kłótni.

Napastnik został zatrzymany, a jego broń została zarekwirowana

— zaznaczyła.

Trzy osoby ranne

Ranne zostały osoby w wieku 19-65 lat, są w stanie stabilnym.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać tłum uciekający po tym, jak oddano strzały, jednak AFP nie była w stanie potwierdzić ich wiarygodności.

W lipcu uzbrojony w karabin mężczyzna wszedł do nowojorskiego wieżowca i zastrzelił cztery osoby, po czym odebrał sobie życie.

nt/PAP

