Agnieszka Jędrzak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, poinformowała na platformie X, że Rosjanie kolejny raz próbują używać historii przeciwko Polsce. „Smoleńska Obwodowa Duma chce usunąć elementy architektoniczne przedstawiające polskie odznaczenia wojskowe z cmentarza ofiar zbrodni NKWD w Katyniu, podobnie jak w Miednoje” - czytamy. Minister zwróciła uwagę, że będą one traktowane jako nielegalne.
Choć Koalicja 13 Grudnia i jej zwolennicy w trakcie kampanii wyborczej próbowali robić z nowego prezydenta Karola Nawrockiego nie tylko przestępcę, oszusta, prymitywnego kibola czy dresiarza, ale także polityka prorosyjskiego. „Zapominali” przy tym, że Nawrocki jest na „czarnej liście” reżimu Putina, a dzisiejsze wpisu opublikowane na platformie X przez prezydencką minister Agnieszkę Jędrzak wskazuje, że Rosjanie najprawdopodobniej postanowili zafundować prowokację na powitanie nowego polskiego przywódcy. Dodajmy, że prymitywną i ordynarną prowokację, ponieważ uderzającą w pamięć o polskich oficerach pomordowanych przez rosyjskich enkawudzistów strzałami w tył głowy.
Tak Rosjan uwiera Polska!
Według INTERFAX, Smoleńska Obwodowa Duma chce usunąć elementy architektoniczne przedstawiające polskie odznaczenia wojskowe z cmentarza ofiar zbrodni NKWD w Katyniu, podobnie jak w Miednoje. Mają zniknąć jako nielegalne
— napisała podsekretarz stanu w KPRP.
Zniknąć mają, jako nielegalne, Virtuti Militari, którym Polska uczciła wiktorię nad Rosjanami z 1792r., oraz Krzyż Kampanii Wrześniowej, przypominający o niemiecko-sowieckiej agresji z 1939, pierwszej odsłonie II wojny światowej
— dodała Agnieszka Jędrzak w kolejnym wpisie.
Na ile to prowokacja pod adresem nowego polskiego prezydenta, a na ile kolejny dowód, że w Rosji kłamstwo katyńskie wciąż trzyma się mocno?
