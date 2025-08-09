„W Egipcie doszło do wypadku, w którym brali udział obywatele Polski” – przekazała w rozmowie z PAP Ambasada RP w Kairze. Dodała, że zostali przewiezieni do szpitali. Wcześniej w mediach pojawiły się doniesienia o wypadku w Egipcie, w którym miała uczestniczyć czteroosobowa rodzina z Polski.
Egipski portal Khabarmena poinformował, że do kolizji z udziałem trzech samochodów doszło na trasie między miejscowościami Marsa Alam a Al-Kusajr nad Morzem Czerwonym, na południe od popularnej wśród polskich turystów Hurghady. Według portalu rannych w wypadku zostało 16 osób, w tym 10 turystów z Polski i Niemiec. Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani.
Serwis dla polskich turystów hurghada24.pl podał, że do wypadku doszło wczoraj na drodze biegnącej wzdłuż wybrzeża. Zgodnie z ustaleniami tego portalu poszkodowani obywatele Polski to osoby w wieku 12-41 lat, należące do jednej rodziny. Mają obecnie przebywać w szpitalu w Al-Kusajr i klinice w Port Ghalib.
nt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737286-wypadek-w-egipcie-obywatele-polski-trafili-do-szpitala
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.