W kilkunastu miastach w całej Wielkiej Brytanii wczoraj odbyły się masowe protesty antyimigranckie pod hotelami, gdzie przebywają osoby ubiegające się o azyl. Do starć z kontrdemonstrantami oraz policją doszło m.in. w Londynie, Norfolk, Leeds i Epping. Kilka osób zostało zatrzymanych.
Około tysiąc osób protestowało przed hotelem Britannia w londyńskiej dzielnicy Canary Wharf, sprzeciwiając się wykorzystaniu budynku do zakwaterowania osób ubiegających się o azyl. Wielu miało ze sobą flagi Anglii i Izraela, skandowali: „ratujmy nasze dzieci” i „zwolennicy terrorystów, precz z naszych ulic”, kierując okrzyki pod adresem kontrmanifestantów z grupy Stand Up to Racism. Ci ostatni mieli ze sobą transparenty m.in. z napisem: „żaden człowiek nie jest nielegalny”. Grupy oddzielał szpaler policjantów.
Metropolitarne służby poinformowały, że funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby. Jednym z nich był protestujący przeciwko imigracji, którego zatrzymano po tym, jak rzucił w butelką w stronę policjantów. Drugim był członek grupy kontrmanifestantów, który został aresztowany za to, że nie zdjął maski zasłaniającej twarz.
Doszło do zamieszek
Podobne sceny rozegrały się w Altrincham w hrabstwie Cheshire, gdzie policjanci zostali zmuszeni do rozdzielenie dwóch rywalizujących grupy demonstrantów w pobliżu hotelu Cresta. Do zamieszek w pobliżu ośrodków dla azylantów doszło również w Norfolk, Leeds, Aldershot, Portsmouth, Bournemouth i Chichester.
Dwie osoby zostały zatrzymane podczas demonstracji w Epping.
Kolejne demonstracje pod ośrodkami dla azylantów odbędą się dziś. Szacuje się, że przez cały weekend celem protestów może być ponad 20 punktów dla migrantów w całym kraju.
Według danych brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych z marca 2025 r. w 218 hotelach przebywało ponad 32 tys. osób ubiegających się o azyl. Dla porównania w szczytowym momencie we wrześniu 2023 r. liczba azylantów wynosiła ponad 56 tys. osób. Wówczas przebywali oni w ponad 400 ośrodkach.
Pierwsze protesty wybuchły w lipcu przed hotelem The Bell w Epping w hrabstwie Essex, po tym jak Etiopczyk ubiegający się o azyl został oskarżony o napaść seksualną na 14-letnią dziewczynę. Mężczyzna, przebywający obecnie w areszcie, zaprzeczył oskarżeniom.
