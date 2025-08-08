Wieczorem w katedrze Mezquita w Kordobie na południu Hiszpanii, dawnym Wielkim Meczecie i jednym z najważniejszych zabytków w kraju, wybuchł pożar. Ogień został szybko opanowany i ugaszony – poinformowały media, powołując się na źródła policyjne.
„Będą szkody, ale nie jest to katastrofa”
Pożar wybuchł około godz. 21.15. Jego przyczyną miała być awaria automatycznego sprzętu czyszczącego. Ogień szybko rozprzestrzenił się z wnętrza na dachy świątyni. W nagraniach wideo opublikowanych w sieci widać płomienie unoszące się ponad murami.
Pożar został szybko opanowany dzięki szybkiej akcji kilku jednostek straży pożarnej.
Niewątpliwie precedens katastrofy katedry Notre-Dame w Paryżu (pożar z 15 kwietnia 2019 r. – PAP) sprawił, że obawiano się najgorszego. Ostatecznie jednak sytuację udało się opanować na czas
— skomentował dziennik „El Mundo”.
Będą szkody, ale nie jest to katastrofa
— ocenił cytowany przez gazetę burmistrz Kordoby Jose Maria Bellido.
Trzeci pożar katedry w historii
Jak przypomniał portal 20minutos.es, to trzeci pożar katedry w jej historii. Pierwszy miał miejsce w 1910 r., a drugi – w 2001 r. Ten sprzed ćwierćwiecza objął pomieszczenia archiwalne i zniszczył część przechowywanych tam akt.
Mezquita uchodzi za najważniejszy i największy dawny muzułmański zabytek w Europie Zachodniej i jeden z najpiękniejszych przykładów sztuki muzułmańskiej w Hiszpanii.
Pierwotnie Wielki Meczet, zbudowany w VIII w. za panowania Umajjadów, jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury islamskiej. Po rekonkwiście w XIII w. został przekształcony w katedrę chrześcijańską, ale zachował charakterystyczne elementy muzułmańskie.
Katedra-meczet w Kordobie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W 2024 r. zabytek odwiedziło ponad 2 mln osób.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737271-pozar-w-katedrze-mezquita-w-kordobie-ogien-opanowano
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.