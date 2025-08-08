USA rozważają Rzym, Watykan i inne miejsca spotkania Trumpa, Putina i Zełenskiego. Decyzja wciąż nie zapadła

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Trump i Wladimir Putin / autor: PAP/EPA
Donald Trump i Wladimir Putin / autor: PAP/EPA

Stany Zjednoczone analizują potencjalne lokalizacje rozmów Donalda Trumpa, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Na liście są m.in. Rzym, Watykan, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Węgry. Decyzja o miejscu spotkania jeszcze nie została podjęta.

Inną potencjalną lokalizacją są Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale są też inne możliwości - przekazały źródła CBS News. Węgry są też brane pod uwagę. Nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie.

Według Sky News Trump rozmawiał wczoraj z włoską premier Giorgią Meloni o możliwości spotkania z Putinem w Rzymie w przyszłym tygodniu. Według źródeł we włoskim rządzie, liderzy mieliby spotkać się w Watykanie.

Jak zauważył Sky News, gdyby Włochy lub Watykan zostały wybrane jako miejsce rozmów Trumpa z Putinem, pojawiłaby się kwestia nakazu aresztowania prezydenta Rosji wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Włochy byłyby zobowiązane na mocy Statutu Rzymskiego do aresztowania Putina, gdyby ten wylądował w tym kraju.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

W Strefie Gazy nie panuje straszliwy głód? NBC: Donald Trump w czasie rozmowy telefonicznej nakrzyczał na Benjamina Netanjahu

W Białym Domu odbędzie się szczyt pokojowy między Azerbejdżanem i Armenią. Trump: To będzie historyczny dzień

Rozmowy między liderami USA i Rosji. Putin wskazał na ZEA, jako na potencjalne miejsce spotkania z prezydentem Trumpem

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych