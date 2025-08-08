Stany Zjednoczone analizują potencjalne lokalizacje rozmów Donalda Trumpa, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Na liście są m.in. Rzym, Watykan, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Węgry. Decyzja o miejscu spotkania jeszcze nie została podjęta.
Inną potencjalną lokalizacją są Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale są też inne możliwości - przekazały źródła CBS News. Węgry są też brane pod uwagę. Nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie.
Według Sky News Trump rozmawiał wczoraj z włoską premier Giorgią Meloni o możliwości spotkania z Putinem w Rzymie w przyszłym tygodniu. Według źródeł we włoskim rządzie, liderzy mieliby spotkać się w Watykanie.
Jak zauważył Sky News, gdyby Włochy lub Watykan zostały wybrane jako miejsce rozmów Trumpa z Putinem, pojawiłaby się kwestia nakazu aresztowania prezydenta Rosji wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Włochy byłyby zobowiązane na mocy Statutu Rzymskiego do aresztowania Putina, gdyby ten wylądował w tym kraju.
xyz/PAP
