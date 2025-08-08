Prezydent USA Donald Trump poinformował, że będzie gościć w Białym Domu prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa i premiera Armenii Nikola Paszyniana na szczycie pokojowym.
Te dwa kraje od wielu lat prowadzą wojnę, która przyczyniła się do śmierci tysięcy ludzi. Wielu liderów próbowało zakończyć tę wojnę, ale bez skutku, aż do teraz - dzięki TRUMPOWI
— napisał prezydent w serwisie Truth Social.
Układ pokojowy i umowy gospodarcze z USA
Zaznaczył, że jego administracja współpracuje z oboma krajami od pewnego czasu. Dziś Alijew i Paszynian w Białym Domu mają uczestniczyć w ceremonii podpisania układu pokojowego. USA podpiszą też z Azerbejdżanem i Armenią dwustronne umowy gospodarcze, by „w pełni odblokować potencjał regionu Kaukazu Południowego” - zapowiedział Trump.
Prezydent ocenił, że to będzie „historyczny dzień dla Armenii, Azerbejdżanu, USA i świata”.
Długi konflikt
W marcu 2025 roku resorty spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu uzgodniły treść porozumienia pokojowego. Konflikt między tymi sąsiadującymi ze sobą krajami nasilił się od czasu uzyskania przez oba państwa niepodległości po rozpadzie ZSRS, czyli od początku lat 90. XX wieku. Wynika m.in. z zaszłości historycznych i geograficznego rozmieszczenia ludności ormiańskiej i azerskiej. Po ostatnich odsłonach wojny w 2020 i 2023 r. Azerbejdżan odzyskał kontrolę nad Górskim Karabachem - odizolowanym regionem znajdującym się, w świetle prawa międzynarodowego, na terytorium Azerbejdżanu, lecz zamieszkanym do ubiegłego roku głównie przez ludność ormiańską. Do czasu azerskiej ofensywy w 2023 r. istniała tam nieuznawana republika, wspierana przez Armenię.
