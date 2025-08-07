NA ŻYWO

RELACJA. 1262. dzień wojny na Ukrainie. Zamieszanie wokół spotkania Trump-Putin. Prezydent USA prostuje medialne doniesienia

Trwa 1262. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Piątek, 8 sierpnia 2025 r.

00:01. Trump: To nieprawda, że Putin ma zgodzić się na spotkanie z Zełenskim, by zobaczyć się ze mną

To nieprawda, że prezydent Rosji Władimir Putin ma zgodzić się na spotkanie z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, by móc zobaczyć się ze mną - oświadczył w czwartek prezydent USA Donald Trump.

Amerykański przywódca, pytany o to, czy piątkowe ultimatum dotyczące sankcji na Rosję w przypadku braku zgody na zawieszenie broni wciąż obowiązuje, odparł, że „to zależeć będzie” od Putina.

Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia. Jestem bardzo rozczarowany

— oznajmił Trump.

Powiedział, że to nie jest prawda, że Putin musi zgodzić się na spotkanie z Zełenskim, by móc zobaczyć się z nim.

Oni chcieliby spotkać się ze mną. Zrobię, co mogę, by zakończyć zabijanie

— dodał.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiadomiła w środę, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z prezydentem Putinem, jak i z Zełenskim. Wcześniej „New York Times” podał, że Trump planuje spotkać się osobiście z prezydentem Rosji w przyszłym tygodniu, a następnie miałoby dojść do spotkania Trumpa, Putina i przywódcy Ukrainy.

W czwartek portal Politico, powołując się na źródło w Białym Domu, przekazał z kolei, że Putin musi zobaczyć się z ukraińskim liderem, zanim dojdzie do jego dwustronnego spotkania z prezydentem USA.

