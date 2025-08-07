Trwa 1262. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 8 sierpnia 2025 r.
00:01. Trump: To nieprawda, że Putin ma zgodzić się na spotkanie z Zełenskim, by zobaczyć się ze mną
To nieprawda, że prezydent Rosji Władimir Putin ma zgodzić się na spotkanie z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, by móc zobaczyć się ze mną - oświadczył w czwartek prezydent USA Donald Trump.
Amerykański przywódca, pytany o to, czy piątkowe ultimatum dotyczące sankcji na Rosję w przypadku braku zgody na zawieszenie broni wciąż obowiązuje, odparł, że „to zależeć będzie” od Putina.
Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia. Jestem bardzo rozczarowany
— oznajmił Trump.
Powiedział, że to nie jest prawda, że Putin musi zgodzić się na spotkanie z Zełenskim, by móc zobaczyć się z nim.
Oni chcieliby spotkać się ze mną. Zrobię, co mogę, by zakończyć zabijanie
— dodał.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiadomiła w środę, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z prezydentem Putinem, jak i z Zełenskim. Wcześniej „New York Times” podał, że Trump planuje spotkać się osobiście z prezydentem Rosji w przyszłym tygodniu, a następnie miałoby dojść do spotkania Trumpa, Putina i przywódcy Ukrainy.
W czwartek portal Politico, powołując się na źródło w Białym Domu, przekazał z kolei, że Putin musi zobaczyć się z ukraińskim liderem, zanim dojdzie do jego dwustronnego spotkania z prezydentem USA.
