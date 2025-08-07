Prezydent Finlandii Alexander Stubb poinformował, że doszło do ważnych rozmów pomiędzy europejskimi liderami a prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, które dotyczyły zawieszenia broni i zakończenia wojny na Ukrainie. Wśród europejskich liderów, z którymi skontaktował się Trump, zabrakło polityków z Polski. Nie wiadomo, czy Polska była w ogóle reprezentowana podczas tych rozmów, jeżeli nie, to niestety nie byłoby to nic nowego. W przeszłości odbywały się już spotkania w tym formacie, w których strona polska była pomijana, chociaż znajdowało się miejsce na przykład na przedstawicieli Finlandii czy Norwegii.
Wczoraj wziąłem udział w telekonferencji zwołanej przez Donalda Trumpa wraz z Wołodymyrem Zełenskim i grupą europejskich przywódców. Omówiliśmy działania mające na celu osiągnięcie zawieszenia broni i zakończenie wojny Rosji na Ukrainie
— przekazał Alexander Stubb.
Wczoraj i dziś to były dni aktywnej dyplomacji telefonicznej z europejskimi sojusznikami. Rozmawiałem między innymi z Emmanuelem Macronem, Keirem Starmerem, Friedrichem Merzem, Markiem Rutte, Jonasem Storem i Giorgą Meloni
— napisał.
Współpracujemy. Sprawiedliwy i trwały pokój można osiągnąć jedynie przy silnej Ukrainie i silnym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych, w ścisłej współpracy z Europą
— dodał.
Z Tuskiem nikt nie gra
Donald Tusk wielokrotnie powtarzał, że jego w Europie „nikt nie ogra”. Problem polega na tym, że nikt nie musi go ogrywać, ponieważ nikt z nim nie gra.
Jeżeli faktycznie na tym spotkaniu także zabrakło polskiego przedstawiciela (a jeżeli był, to symptomatyczne jest, że fiński lider nie uznał za stosowne wspomnienie o nim), to już kolejny raz, kiedy dochodzi do ważnych rozmów na temat potencjalnego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją, a Polska jest wykluczona z tych rozmów, chociaż biorą w nich udział przedstawiciele takich krajów, jak Finlandia, Norwegia czy nawet mniej zainteresowane tą sprawą ze względu na swoje położenie Włochy.
