Większości Ukraińców (70 proc.) zależy na jak najszybszym wynegocjowaniu porozumienia pokojowego – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Gallupa.
Tylko około 25 proc. ankietowanych zadeklarowało, że chcą, by ich kraj walczył aż do zwycięstwa z Rosją, podczas gdy w 2022 r. było to 75 proc.
Jednocześnie zaledwie około 25 proc. respondentów spodziewa się trwałego pokoju w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 70 proc. uważa go za „bardzo mało” lub „dość mało” prawdopodobny.
Inne sprawy
Od 2022 r. znacznie spadł odsetek osób pozytywnie oceniających kierownictwo USA – z około 65 proc. do zaledwie 16 proc., przy czym trend spadkowy rozpoczął się jeszcze przed objęciem urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa.
Jednocześnie do 63 proc. wzrósł odsetek osób pozytywnie oceniających władze Niemiec.
Spadł optymizm Ukraińców co do perspektyw wejścia ich kraju do NATO i UE. Obecnie tylko około jednej trzeciej ankietowanych sądzi, że ich kraj wejdzie do NATO w ciągu 10 lat, 25 proc. uważa, że zajmie to co najmniej 10 lat, a według jednej trzeciej nigdy do tego nie dojdzie.
Ponad połowa (52 proc.) Ukraińców uważa, że ich kraj stanie się członkiem Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 10 lat. Także w tym przypadku optymizm spadł w porównaniu z 2022 r., kiedy sądziło tak 73 proc. badanych.
Szczegóły badania
Sondaż przeprowadzono z udziałem 1000 osób w wieku co najmniej 15 lat, mieszkających w Ukrainie. Z powodu niemożności dostępu badania nie objęły terenów okupowanych przez Rosję, gdzie mieszka ok. 10 proc. ludności Ukrainy.
CZYTAJ TAKŻE:
— W najbliższym czasie dojdzie do spotkania Trumpa z Putinem? „Jest szansa”. Prezydent USA zadowolony z wizyty Witkoffa w Moskwie
— Rozmowy między liderami USA i Rosji. Putin wskazał na ZEA, jako na potencjalne miejsce spotkania z prezydentem Trumpem
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737157-ukraincy-chca-jak-najszybszego-porozumienia-pokojowego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.