Prezydent USA Donald Trump wezwał szefa koncernu Intel, Lip-Bu Tana do ustąpienia w związku z konfliktami interesów. Według Republikanów, nowy dyrektor producenta chipów ma związki z firmami mającymi powiązania z chińskimi władzami.
CEO INTELA ma wielkie konflikty interesów i musi natychmiast ustąpić. Nie ma innego rozwiązania tego problemu
— napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Związki z Chinami
Wpił pojawiła się po tym, jak republikański senator, szef komisji ds. wywiadu Tom Cotton zarzucił Tanowi związki z komunistycznymi władzami Chin.
Według doniesień pan Tan kontroluje dziesiątki chińskich firm i ma udziały w setkach chińskich firm zajmujących się zaawansowaną produkcją i produkcją układów scalonych. Co najmniej osiem z tych firm podobno ma powiązania z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą
— napisał w liście do zarządu spółki Cotton, żądając wyjaśnień.
Jak zaznaczył, Tan był m.in. prezesem firmy Cadence Design, która za jego rządów sprzedawała swoje narzędzia do projektowania czipów komputerowych chińskiej uczelni wojskowej. Z tego powodu firma musiała pójść na ugodę sądową, płacąc 140 mln dolarów.
Odpowiedź firmy Intel
W odpowiedzi spółka stwierdziła, że „Intel i p. Tan są głęboko zaangażowani na rzecz bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i integralności jego roli w obszarze obronności USA” i zapowiedziała odpowiedź na list polityka.
Lip-Bu Tan przejął stery nad Intelem w marcu, otrzymując zadanie przywrócić firmę - niegdyś lidera wśród producentów czipów - na tor rozwoju. Koncern niedawno podjął decyzję o anulowaniu budowy fabryk w Polsce i Niemczech, uznając, że przeinwestował.
Intel ma kontrakty z Pentagonem oraz jest największym beneficjentem subsydiów z tytułu megaustawy CHIPS Act uchwalonej za prezydenta Joe Bidena, która miała na celu rewitalizację amerykańskiej produkcji półprzewodników.
Apel Trumpa ma miejsce dzień po tym, gdy zapowiedział 100 proc. cła na importowane półprzewodniki. Cła mają dotyczyć jednak tylko firm, które nie zobowiążą się do budowy fabryk w Stanach Zjednoczonych. Większość zakładów Intela jest w USA.
as/PAP
