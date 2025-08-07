Członkowie rodzin izraelskich zakładników zorganizowali flotyllę kilku łodzi, które wypłynęły w kierunku Strefy Gazy. Bliscy porwanych apelują o ich uwolnienie i ostrzegają, że planowana przez rząd Izraela nowa ofensywa może narazić zakładników.
Około 20 członków rodzin uprowadzonych wypłynęło kilkoma łodziami z portu w izraelskim Aszkelonie w kierunku granicy morskiej ze Strefą Gazy, „by znaleźć się jak najbliżej swoich bliskich” - relacjonowała reprezentująca ich organizacja.
Zgromadzeni na łodziach ludzie krzyczeli przez megafon imiona porwanych i apele o ich uwolnienie.
O co chodzi?
W rękach organizacji terrorystycznych w Strefie Gazy pozostaje 49 izraelskich zakładników porwanych 7 października 2023 r. Według armii 27 z nich już nie żyje. Hamas przetrzymuje też ciało zabitego w 2014 r. izraelskiego żołnierza.
Płyniemy do granicy z Gazą, by upominać się o naszych bliskich więzionych przez morderczą organizację terrorystyczną
— napisali w oświadczeniu uczestnicy wydarzenia.
Dodali, że rozważane obecnie przez izraelski rząd plany rozszerzenia ofensywy w Strefie Gazy i jej pełnej okupacji bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu porwanych.
Hamas już wcześniej groził, że zabije uprowadzonych, jeżeli żołnierze zbliżą się do miejsc ich przetrzymywania. Według mediów izraelski rząd jest tego świadomy, ale nie wpływa to na jego plany.
Apel do władz
Forum zrzeszające rodziny zakładników wezwało szefa sztabu izraelskiej armii gen. Ejala Zamira, by sprzeciwił się planowi nowej ofensywy. Pojawiły się też wezwania do protestów w czwartek wieczorem, gdy gabinet będzie debatował nad dalszymi działaniami w Strefie Gazy.
Duża część izraelskiego społeczeństwa i bliskich porwanych uważa, że zamiast nowej ofensywy rząd powinien zawrzeć porozumienie z Hamasem, które uwolniłoby zakładników i zakończyło wojnę. Takie rozwiązanie prawdopodobnie pozwoliłoby Hamasowi na zachowanie części sił i wpływów, do czego nie chce dopuścić premier Benjamin Netanjahu i jego skrajnie prawicowi koalicjanci, od których zależy przetrwanie rządzącej koalicji.
as/PAP
