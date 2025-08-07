Prezydent Rosji Władimir Putin przekazał, że Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) to jedno z możliwych miejsc jego spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem - podała agencja AP.
Putin ogłosił to po przyjęciu w Moskwie prezydenta ZEA Muhammada ibn Zajeda al-Nahjana.
Spotkanie z Trumpem
Wcześniej doradca Putina Jurij Uszakow ogłosił, że prezydent Rosji i Trump spotkają się w najbliższych dniach. Zgodnie z informacjami strony rosyjskiej może do tego dojść już w przyszłym tygodniu.
Jak podkreślił Uszakow, strony przystąpiły już do pracy nad szczegółami. Doradca Putina oznajmił, że ustalono miejsce spotkania, ale zostanie ono ujawnione później.
Dziennik „New York Times” podał, że Trump planuje spotkać się z Putinem w przyszłym tygodniu. Następnie miałoby dojść do spotkania Trumpa, Putina i Zełenskiego - przekazały tej gazecie dwa źródła.
Spotkanie Trump-Putin byłoby pierwszym na szczeblu prezydenckim między Rosją a USA od 2021 roku, gdy ówczesny amerykański przywódca Joe Biden rozmawiał z Putinem w Genewie.
Ultimatum Trumpa
Trump wyznaczył Rosji czas do 8 sierpnia na wyrażenie zgody na zawieszenie broni w Ukrainie. Groził Rosji sankcjami, jeśli ta nie wyraziłaby na to zgody.
Prezydent USA zwiększył taryfy na towary z Indii do poziomu 50 proc., jako powód podając to, że kraj ten kupuje rosyjską ropę. Zapowiedział nałożenie tzw. sankcji wtórnych na kolejne kraje kupujące ropę z Rosji. Nie wykluczył nałożenia podobnych ceł na Chiny. Administracja prezydenta USA ma przygotowywać też sankcje na wykorzystywaną przez Rosję tzw. flotę cieni.
as/PAP
