Europa powinna uczestniczyć w rozmowach o zakończeniu wojny z Rosją i sprawiedliwym pokoju dla Ukrainy – oświadczył prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.
Ukraina i Niemcy w jednakowy sposób postrzegają konieczność jak najszybszego zakończenia wojny sprawiedliwym pokojem, a parametry zakończenia tej wojny będą określać warunki bezpieczeństwa dla Europy na dziesięciolecia
— ogłosił Zełenski w komunikatorze Telegram.
Wojna toczy się właśnie w Europie, a Ukraina jest jej integralną częścią – jesteśmy już przecież w trakcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Dlatego Europa powinna uczestniczyć w odpowiednich procesach
— podkreślił ukraiński prezydent.
Skoordynowane stanowiska Ukrainy i Niemiec
Wyjaśnił, że w trakcie rozmowy skoordynowane zostały stanowiska Ukrainy i Niemiec oraz zapadły ustalenia, dotyczące kolejnych rozmów przywódców dwóch państwa.
Doradcy ds. bezpieczeństwa spotkają się dziś online, by uzgodnić wspólne stanowisko – Ukrainy, całej Europy i Stanów Zjednoczonych
— napisał Zełenski.
Przypomniał, że w środę omówił z partnerami potencjalne formaty spotkań na rzecz pokoju z udziałem przywódców w najbliższym czasie: dwa w formacie dwustronnym, jeden trójstronny.
Ukraina nie boi się rozmów i oczekuje równie odważnego podejścia ze strony rosyjskiej. Czas zakończyć wojnę. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!
— oświadczył ukraiński prezydent.
Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie niemieckiego rządu Merz i Zełenski w rozmowie telefonicznej „omówili bieżące wydarzenia po spotkaniu specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem”.
„Wysiłki prezydenta Stanów Zjednoczonych”
Jak dodano, Niemcy i Ukraina „doceniają mediacyjne wysiłki prezydenta Stanów Zjednoczonych” Donalda Trumpa. Dalej w komunikacie czytamy, że Berlin i Kijów „są zgodne co do tego, że Rosja musi zakończyć swoją niezgodną z prawem międzynarodowym wojnę napastniczą”.
Zgodnie z niemieckim komunikatem Merz i Zełenski mieli ustalić, że będą ściśle współpracować z partnerami z Europy i USA. Kanclerz zapewnił prezydenta Ukrainy o dalszym wsparciu RFN.
W środę Trump ogłosił, że jest szansa, iż wkrótce dojdzie do jego spotkania z Putinem. „New York Times” napisał, że Trump planuje spotkać się osobiście z przywódcą Rosji w przyszłym tygodniu, a następnie miałoby dojść do spotkania Trumpa, Putina i Zełenskiego.
