Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez ogłosił, że we wtorek w całym kraju 70 tysięcy policjantów i żandarmów będzie zaangażowanych w utrzymanie porządku. Ma to związek ze świętem narodowym i wieczornym półfinałem piłkarskich mistrzostw świata między Francją a Hiszpanią.
Nunez w wywiadzie dla BFM TV sprecyzował, że specjalna akcja związana z utrzymaniem bezpieczeństwa obejmie również noc z wtorku na środę.
Jak przekazał, w samym Paryżu w związku z ochroną parady wojskowej z okazji Dnia Bastylii na Polach Elizejskich będzie stacjonować pięć tysięcy policjantów i żandarmów. Podkreślił, że „nie będzie żadnej tolerancji dla jakichkolwiek nadużyć”.
Wcześniej służby już stanęły na wysokości zadania
Minister ocenił, że w czwartek, 9 lipca, w dniu ćwierćfinałowego meczu MŚ między Francją a Marokiem (2:0), służby stanęły na wysokości zadania.
Mimo to doszło do przykrych incydentów, w tym śmierci 17-letniej dziewczyny w departamencie Nord, która zginęła w strasznym wypadku. Łącznie aresztowano 89 osób
— poinformował.
W Paryżu regularnie dochodzi ulicznych burd i zamieszek po meczach reprezentacji Francji i Paris Saint-Germain. Demolowane są sklepy, samochody, lokale usługowe i gastronomiczne. Choćby po ostatnim finale Ligi Mistrzów i zwycięstwie PSG nad Arsenalem Londyn francuska policja zatrzymała ponad 400 osób.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764802-francja-szykuje-sie-na-to-co-nadejdzie-po-gwizdku
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